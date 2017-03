Zdrojewski: Ciężki nokaut rządu PiS

Wczorajszy ciężki nokaut może oznaczać kompletne pogubienie się rządu PiS, a jednocześnie wyczerpanie jego limitu błędów w polityce zagranicznej - mówi w rozmowie z Interią europoseł PO Bogdan Zdrojewski. - Polexit w ukrytej formie - dodaje, komentując stosunek polskiego rządu do instytucji unijnych.

Zdjęcie Donald Tusk /STEPHANE DE SAKUTIN /AFP Bogdan Zdrojewski, europoseł PO, były minister w rządzie PO-PSL

Agnieszka Waś-Turecka: Czy wygrana Donalda Tuska wbrew polskiemu rządowi to woda na młyn dla eurosceptyków?

Bogdan Zdrojewski, europoseł Platformy Obywatelskiej, były minister kultury i dziedzictwa narodowego: Nie. Z mojego doświadczenia wynika, że eurosceptycy nie potrzebują specjalnych pretekstów, by być przeciwko Europie. Wybór Donalda Tuska niewiele tutaj zmieni.

A jak sprzeciw polskiego rządu wobec reelekcji Tuska odbije się na Polsce?

Bez wątpienia Polska traci na wiarygodności. I to jest najsmutniejsze, bo można mieć rozmaite pomysły na użytek polityki wewnętrznej, ale najważniejszym jest, jakie skutki przyniosą one w obszarze zewnętrznym - wspólnotowym.

Kolejna smutna konstatacja dotyczy zgody doświadczonego polityka, jakim jest Jacek Saryusz-Wolski, na uczestnictwo w tej politycznej rozgrywce. Prawdopodobnie nie przewidywał aż takiego partactwa. Ale jednak ktoś, kto zna instytucje europejskie, wie, jak one funkcjonują, nie powinien udostępniać swojego nazwiska do zdarzeń, które: po pierwsze, muszą skończyć się porażką, po drugie: wywołać określone, niezwykle wysokie koszty. To trochę dyskwalifikujące.

A realne, wymierne skutki dla Polski?

Przewodniczący KE prezentując 5 scenariuszy dla Unii Europejskiej nie uniknął opowiedzenia się za niektórymi z nich...

Jeszcze bardziej jednoznaczni byli szefowie rządów po spotkaniu w Wersalu w poniedziałek.

Tak, najważniejsze osobistości rodziny europejskiej wyraźnie opowiadają się za określonym scenariuszem i widać, że tracą cierpliwość. Nie godzą się na to, by Europa była niewystarczająco solidarna w obszarze polityk wspólnotowych. Pozostałe mogą odpuścić.

Przewodniczący Juncker powiedział wyraźnie, że będziemy mieli prawdopodobnie Europę dwóch prędkości. Ja twierdzę, że to będzie Europa jednej większej, ekskluzywnej prędkość i wielu mniejszych.

Dziś walczymy o to, by wejść do tej pierwszej grupy, by siedzieć przy głównym stole. Obecnie jedynym Polakiem, który ma szansę przy nim usiąść, jest Donald Tusk. Dlatego absolutnie nikt w Europie nie rozumie, dlaczego go nie poparliśmy. To dziś jedyny gwarant naszej obecności w najważniejszych rozmowach o przyszłości Europy.

Jak pan odbiera poparcie Donalda Tuska przez Victora Orbana?

Dla mnie to nie jest niespodzianka. Obserwując zachowania reprezentantów partii Fidesz wiem, że w stosunku do niektórych aktywności europejskich mają wątpliwości, ale w szerokim strumieniu decyzji akceptują określoną linię postępowania.

Może Orban wykorzystał tę sytuację, by wydać się unijnym przywódcom bardziej racjonalny niż Polska?

W dzisiejszej sytuacji nie jest to trudne. Natomiast martwi mnie instrumentalne traktowanie niektórych wydarzeń. Na przykład, gdy brytyjska premier Theresa May wstępnie stwierdziła, że prawdopodobnie wstrzyma się od głosu, w Polsce natychmiast obwieszczono, że mamy pierwszego sojusznika. Wszyscy jednak wiemy, że ewentualne wstrzymanie się brytyjskiej premier wynikałoby z Brexitu i chęci nieuczestniczenia w tej części życia Wspólnoty, która Wielkiej Brytanii nie będzie już dotyczyć. Także to okazało się złudne. Polski rząd nie miał ani jednego sojusznika. Nawet w tej materii nie wiadomo, o jakie złudzenia chodziło.

­ Trzeba pamiętać, że Theresa May ma spory problem, ponieważ wśród europejskich elit panuje skłonność do karania jej za numer, który jej kraj wywinął Europie. W związku z tym już na otwarciu negocjacji Brytyjczycy nie mają łatwego zadania. W przypadku Orbana dominuje raczej prosta kalkulacja korzyści i ewentualnych kosztów.

Po co było spotkanie Beaty Szydło z Angelą Merkel przed głosowaniem na nowego przewodniczącego RE? Przecież już rano kanclerz jednoznacznie opowiedziała się za Tuskiem.

To spotkanie nie miało ani negatywnego ani pozytywnego znaczenia, natomiast docenić trzeba fakt, że się odbyło. Strony zdołały jedynie poinformować się o własnych stanowiskach.

Jak dzisiejsza porażka w Brukseli zostanie wytłumaczona wyborcom PiS? To może być przygotowywanie pola pod scenariusz Polexitu?

Nie. Polexit w ukrytej formie trwa już od jakiegoś czasu, ale nie sądzę, by zamienił w typ Brexitu, czyli faktycznego wyjścia z UE. Polska jest bowiem największym beneficjentem integracji. Nikt w Polsce by wyjścia z UE nie zrozumiał, ani też nie zaakceptował. Natomiast trwa permanentne, niezwykle konsekwentne i szkodliwe nabieranie dystansu do instytucji europejskich. Obecna ekipa polityczna rządząca Polską ma do Unii i jej instytucji negatywny stosunek. Wczorajszy ciężki nokaut może oznaczać kompletne pogubienie, a jednocześnie wyczerpanie limitu błędów w polityce zagranicznej.

Obawiam się, że skutki obecnej polityki mogą mieć wysokie koszty. Z uwagi np. na Brexit skróceniu uległy negocjacje w sprawie nowej perspektywy finansowej.

Jaka będzie nasza pozycja w tych negocjacjach?



Jeżeli mamy nadwątloną wiarygodność, to nasza pozycja ulega poważnemu osłabieniu. Spodziewam się, że rezultat tego będzie z dwóch powodów dość dramatyczny.

Po pierwsze, znika ważny płatnik, jakim była Wielka Brytania. My w tej luce nie mamy już żadnych sojuszników. Po drugie, na skutek pewnej nieobliczalności polskiego rządu trudno będzie wywalczyć warunki podobne do tych, które były skutkiem prac duetu Tusk-Lewandowski. To się przełoży na wielkość nie tylko tzw. kopert narodowych, ale także innych istotnych ram finansowych. Zmiany zapowiadane są zwłaszcza w obszarze wspólnej polityki rolnej. To, że osłabiamy swoją pozycję, na pewno przełoży się zatem na straty finansowe. Nieznana jest tylko ich skala.



