Są starsi, często samotni i schorowani. "Wycinamy" ich ze społeczeństwa, bo nie pasują do jego kanonu, tego lansującego młodość, energię, ambicję i piękno. Zapominamy o jednej ważnej rzeczy: oni na świecie byli przed nami, znają go lepiej i lepiej go rozumieją, a my możemy z tego korzystać.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

"Kto z Was pisze dziś listy? Nie maile, nie wiadomości na messengerze, ale właśnie listy. Ręcznie pisane. Od serca. Wielu z Was pewnie tego nie robi, ale są ludzie, którzy mają to we krwi. To przedstawiciele starszego pokolenia. Napisali do młodych parę słów. To mocny przekaz. To prośba o zwrócenie uwagi. To zachęta do niesienia pomocy. To ważne przemyślenia o tolerancji. Wiemy, że nie zawsze jest czas, by je przeczytać. Dlatego zmieniamy formę przekazu. Seniorzy na podstawie tych listów przygotowali scenariusze filmów. I tymi filmami chcą do Was dotrzeć. Co z nimi zrobisz?"- pytają organizatorzy akcji "Odpowiedz na list" na Facebooku.

Zaproponuj pomoc

Reklama

Pisanie listów wyszło z mody. To utrudnia komunikację między młodszymi, a starszymi. Seniorzy znaleźli sposób na to, aby ten kontakt usprawnić i polepszyć. Piszą listy do młodych, ale takie niezwykłe, bo nagrywają także filmiki. Teraz czekają na odpowiedzi, kontakt i dobre słowo. Akcję "Odpowiedz na list" zainicjowało Stowarzyszenie św. Filipa Nereusza z Rudy Śląskiej.

Adresatami filmów-listów są przede wszystkim młodzi ludzie, a celem kampanii jest zwiększenie wrażliwości i świadomości społecznej na potrzeby osób starszych.

Seniorzy dzielą się swoimi codziennymi problemami, związanymi ze zdrowiem, finansami, obojętnością, jakiej często doświadczają ze strony społeczeństwa. Mówią o swojej bezradności. Ale w materiałach znajdziemy nie tylko narzekanie - są też pozytywne historie, przykłady, w których seniorzy opowiadają o tym, że ktoś wyciągnął do nich pomocną dłoń. "Zaproponujcie nam pomoc, często nam brakuje odwagi, żeby o nią poprosić" - przekonuje jedna z bohaterek.

Seniorzy przekazują także bardzo cenne rady: "Póki masz możliwość, poświęć czas dziadkowi, babci, nieznajomemu starszemu człowiekowi. Zrób to. Bo to oni są najlepszymi nauczycielami życia. Na własnej skórze doświadczyli źle i dobrze podjętych decyzji" - przekonuje pani Celina.



Seniorka Irena w poruszający sposób opisuje swoją sytuację: "Ja, przedstawicielka starszego pokolenia, czasami doświadczonego chorobą i trudnościami, proszę o szczyptę tolerancji. Nie odwracaj się ode mnie, tylko dlatego, że to dziś niemodne, bo ceni się przede wszystkim zdrowie, piękno i bogactwo. Często jest pokusa, by trzymać osoby starsze i niepełnosprawne w separacji, aby nie psuły obrazu piękna i dobrobytu. Ale to fałszywy obraz. To iluzja. To fejk, jak często dziś mówicie. Świat staje się lepszy, kiedy wzrasta solidarność między pokoleniami i wzajemna tolerancja. Żyjąc w tym fałszu, możesz być kiedyś tym głodnym, tym migrantem, samotnym dziadkiem w domu opieki, samotnym chorym w szpitalu. Ale wierzę, że Ty tego nie doświadczysz, bo masz w swoim sercu miłość do drugiej osoby".

Otocz miłością

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

Okres świąteczny, to dobry moment, aby zająć się sprawami, na które być może na co dzień nie mamy czasu, a które są ważne. Osoby starsze - nawet te będące częścią naszych rodzin - często są spychane na margines. Warto nad tym pomyśleć.

Doceńmy to, że mamy kogo zapytać o radę, poprośmy o wspomnienie z przeszłości, które pozwoli lepiej zrozumieć otaczający nas świat. Okażmy miłość, wsparcie i opiekę, tam gdzie tego potrzeba. Bo, jak przekonuje seniorka Krystyna seniorzy "są szczęśliwi, kiedy mogą przekazać swoje doświadczenia".