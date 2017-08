​Prezydencki front

Od kilku dni opinię publiczną rozgrzewają doniesienia o tym, że prezydent Andrzej Duda tworzy swój własny front polityczny, który miałby mu zapewnić reelekcję w kolejnych wyborach. Czy te pogłoski faktycznie są efektem wakacji - jak twierdzi Ryszard Czarnecki (PiS)? Czy jednak prezydentowi Dudzie przestaje być po drodze ze swoją partią?

Pierwsze doniesienia o tym, że są szanse na powstanie partii prezydenckiej pojawiły się jeszcze w lipcu, zaraz po tym, jak prezydent Andrzej Duda zawetował kluczowe dla Prawa i Sprawiedliwości ustawy - o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa.

Wówczas dziennikarze pytali o to ministra Jarosława Gowina. Ten jednak był stanowczy i powiedział: "nie ma i nie będzie czegoś takiego jak partia prezydencka".

- Tego typu opinie czy sugestie, że powstaje taki nowy obóz w ramach Zjednoczonej Prawicy czy w ramach szeroko rozumianej centroprawicy podsuwają ci, którzy albo źle życzą Zjednoczonej Prawicy, albo ulegają emocjom - ocenił.

Wydawało się, że słowa Gowina uspokoiły całą dyskusję i nikt już nie zdecyduje się podjąć tego tematu. Tak było aż do wczoraj. Spekulacje rozgorzały na nowo po słowach Marka Jakubiaka z Kukiz'15.

Polityk na antenie TVP Info był pytany, czy Kukiz'15 wraz z PSL tworzą blok republikański z prezydentem Andrzejem Dudą. Poseł odpowiedział, że najlepiej by było, gdyby dziennikarz zadał to pytanie prezydentowi.

- Bo to zdaje się pan prezydent będzie organizował, a nie my. Możemy być jedynie współorganizatorami. I to jest moja odpowiedź. Natomiast rozmowy pomiędzy PSL a Kukiz'15 - nawet jeżeli by trwały, czy też były, czy miały miejsce, to i tak bym nie powiedział - dodał.

Z kolei Ryszard Czarnecki oznajmił w Polskim Radiu, że "nie wierzy w partię prezydencką". W jego opinii Duda jest realistą i wie "że wyborcy Zjednoczonej Prawicy głosowali na Prawo i Sprawiedliwość, głosowali na naszą prawicową koalicję i nie chcą eksperymentów, ponieważ pamiętają historię".

Historia, o której wspomniał Czarnecki, dotyczy rozłamów na prawicy, które poskutkowały porażkami wyborczymi w 1993 i w 2001 roku.

Ruch zamiast partii?

Doniesienia o powstaniu bloku republikańskiego nie pojawiły się znikąd. Jeszcze w czerwcu i lipcu tego roku u prezydenta na spotkaniach pojawili się kolejno Paweł Kukiz (Kukiz'15) i Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL). Politycy dyskutowali z prezydentem między innymi o referendum konstytucyjnym i o zmianach w sądownictwie.



Z drugiej strony trudno po każdym takim spotkaniu doszukiwać się jego ukrytych motywów, są one bowiem częstą praktyką. A prezydent Andrzej Duda spotkał się z całą opozycją, aby mediować po burzy, jaką wywołało głosowanie nad Trybunałem Konstytucyjnym.

Eksperci spierają się, czy utworzenie partii miałoby sens. Większe szanse na rozwój kariery politycznej prezydenta Dudy widzą w utworzeniu ruchu społeczno-politycznego, którego mógłby być patronem. Partia, aby działać prężnie, musi mieć silnego lidera, który nią zarządza. Prezydent, ze względu na pełnioną funkcję i obowiązki z nią związane nie miałby takiej możliwości.

Jako kolejny argument wymienia się także zdecydowane rozproszenie elektoratu, które może nastąpić po takim rozłamie w obozie prawicowym. Duda musiałby dobrze skalkulować swoje szanse na ponowną prezydenturę. Mogłoby się okazać, że - tak jak wspominał Czarnecki - prawica przez to rozdrobnienie znów straciłaby władzę. Wówczas byłaby to gra niewarta świeczki.

Po komentarz w sprawie ostatnich doniesień zwróciliśmy się do Kancelarii Prezydenta i jego rzecznika Krzysztofa Łapińskiego. Niestety bez rezultatu.



Weto jako papierek lakmusowy relacji prezydent-rząd?

Zdjęcie zdj. ilustracyjne / Marek Konrad/REPORTER / East News

Jeśli prezydent ma jakieś narzędzia, aby przeciwstawić się obozowi władzy, to jest to właśnie prezydenckie weto. Jak pokazuje historia, najwięcej zawetowanych ustaw mają na swoim koncie prezydenci, którzy rządzili w warunkach koabitacji - czyli sytuacji, w której prezydent wywodzi się z innego obozu politycznego niż rząd.

Prezydent Lech Wałęsa w ciągu pięciu lat swoich rządów (1990-1995) zawetował 27 ustaw. Najwięcej w czasach, kiedy w Sejmie miała większość koalicja SLD-PSL. To właśnie wówczas powstało określenie "malowany prezydent" - bo koalicjanci chętnie i często po 1993 roku odrzucali niemal każde weto Wałęsy.

Rekordzistą pod względem liczby wet był następca Wałęsy, Aleksander Kwaśniewski. W ciągu 10 lat swoich rządów (1995-2005) zawetował aż 35 ustaw - z czego aż 28 w czasach rządów koabitacyjnych z koalicją AWS-UW między 1997 a 2001 rokiem.

Kwaśniewski miał do wetowania o wiele bardziej sprzyjające warunki od swojego poprzednika, bo właśnie od 1997 roku żadna sejmowa koalicja nie dysponowała głosami 276 posłów potrzebnymi do tego, aby weto odrzucić. Koalicja AWS-UW zdołała utrącić jedynie dwa prezydenckie weta - to dotyczące ustawy lustracyjnej i to w sprawie ustawy o powołaniu Instytutu Pamięci Narodowej.

Najbardziej spektakularna dyskusja na temat weta prezydenta odbyła się w 1998 roku - kiedy odrzucona została ustawa o podziale terytorialnym kraju. Ostatecznie ustawę przyjęto, ale zamiast postulowanych 12 województw, kraj podzielono na 16.

Kwaśniewski toczył także boje z rządem Prawa i Sprawiedliwości - w 2001 roku przeciwstawił się nowelizacjom kodeksów karnego, karnego wykonawczego i postępowania karnego. Lech i Jarosław Kaczyńscy nazywali go wówczas obrońcą przestępców.

W zakończonej tragedią kadencji prezydent Lech Kaczyński zdecydował się na zawetowanie 18 ustaw. Między 2005 a 2007 rokiem, kiedy w Sejmie dominowała koalicja PiS-LPR-Samoobrona, taką decyzję podjął tylko raz - w przypadku ustawy wprowadzającej zmiany do Kodeksu cywilnego. Po 2005 roku zawetował 17 ustaw koalicji PO-PSL, jednak rządzący zdołali odrzucić 7 z tych wet.

Rządy jego następcy Bronisława Komorowskiego zbiegły się z rządami koalicji PO-PSL i nie jest przypadkiem, że to właśnie Komorowski jest do tej pory prezydentem, który zdecydował się na najmniej wet - bo tylko 4.

Prezydent Andrzej Duda już po trzech miesiącach koabitacji z rządem PO-PSL miał na koncie tyle samo. W ciągu zaledwie dwóch lat prezydentury, Duda zawetował już siedem ustaw - trzy z nich zostały zgłoszone za rządów PiS i są w trakcie rozpatrywania. Dotyczyły Regionalnych Izb Obrachunkowych, Sądów Najwyższych i Krajowej Rady Sądownictwa.

Jeśli prezydent Andrzej Duda utrzyma obecne "tempo", to śmiało można założyć, że będzie jedynym w historii prezydentem Polski, który zawetował najwięcej ustaw proponowanych przez partię, z której się wywodzi.