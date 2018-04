Kopcińska: Nie będzie nagród w rządzie Morawieckiego

- Decyzja ministrów jest słuszna i właściwa – mówi Interii Joanna Kopcińska. Rzecznik rządu skomentowała sprawę przekazania ministerialnych nagród na Caritas.

Trzy pytania do Joanny Kopcińskiej, rzecznik rządu Mateusza Morawieckiego.



Łukasz Szpyrka, Interia: Prezes Kaczyński i premier Morawiecki wypracowali wspólne stanowisko w sprawie nagród dla ministrów?

Joanna Kopcińska: - Prezes Jarosław Kaczyński powiedział wyraźnie, że nagrody, które ministrowie otrzymali, zostaną przekazane na Caritas do połowy maja. Co więcej, nie będą również odliczali tej darowizny od podatku. Ministrowie poprzedniego rządu podjęli tę decyzję jednogłośnie. Stanowisko jest więc jasne. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział natomiast dużo wcześniej, kiedy obejmował urząd premiera, że żadnych nagród w jego rządzie nie będzie. Zgodnie z tym obecni ministrowie nie będą dostawać nagród.

Kiedy ministrowie podjęli tę decyzję? Mówi pani o wspólnej, jednogłośnej decyzji. Spotkali się, naradzali?

- Nie ma to większego znaczenia, bo liczy się efekt. To była decyzja ministrów, którzy otrzymali nagrody w rządzie pani premier. Ministrowie podjęli taką decyzję i przekazują nagrody na jedno konto Caritasu do połowy maja.

Dlaczego tak późno?

- Nie będę komentowała tej decyzji, bo wszystko już na ten temat zostało powiedziane. Myślę, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom opinii publicznej decyzja ministrów jest słuszna i właściwa. Dobrze, że taką podjęli. A podjęli ją jednomyślnie.