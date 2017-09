Ateny najbardziej stresującym miastem Unii Europejskiej

Ateny są najbardziej stresującym miastem Unii Europejskiej. Tak wynika z badania, które przeprowadziła firma Zipjet. Brało w nim udział 150 miast z różnych części świata.

W badaniu uwzględniono między innymi takie czynniki, jak natężenie ruchu na ulicach, ilość zieleni w mieście, sytuacja ekonomiczna jego mieszkańców, stopa bezrobocia, zaludnienie, poczucie bezpieczeństwa i równouprawnienie płci.



Wyniki analizy pokazały, że bardziej stresujące od Aten miasta w Europie to jedynie Moskwa i uwzględniony w badaniu Stambuł.



Makis, mieszkaniec stolicy Grecji powiedział Polskiemu Radiu, że zgadza się z wynikami badania. Podkreślił, że Ateny są pięknym, słonecznym miastem, ale jednocześnie uciążliwym, do którego trzeba się przystosować. Wyjaśnił, że rytm życia jest tu szybki, a stres potęguje to, jak działa komunikacja miejska, korki na drogach, ciągłe strajki i kryzys gospodarczy.



W badaniu źle wypadły też takie miasta jak Bukareszt, Sofia, Belgrad czy Rzym. Z kolei najmniej stresującym miastem Europy jest - zgodnie z analizą - Stuttgart.