Brigitte Macron: Melania Trump jest miła i czarująca

Pierwsza dama Francji Brigitte Macron powiedziała w wywiadzie dla dziennika "Le Monde", że jej amerykańska odpowiedniczka Melania Trump jest "miła i czarująca", jednak ograniczona swoją rolą w Waszyngtonie.

Zdjęcie Donald i Melania Trump oraz Brigitte i Emmanuel Macron /AFP

Brigitte Macron rozmawiała z dziennikarzem francuskiej gazety w ramach podsumowania trzydniowej oficjalnej wizyty w Stanach Zjednoczonych. Pierwsza dama Francji powiedziała, że Melania Trump, 48-letnia była modelka ze Słowenii, jest "tak naprawdę bardzo zabawna. Mamy to samo poczucie humoru. Dużo się razem śmiałyśmy".



Jednak Melania "nie może nic robić". "Nie może nawet otworzyć okna w Białym Domu. Nie może wyjść na zewnątrz. Obowiązuje ją dużo więcej ograniczeń niż mnie. Ja w Paryżu wychodzę codziennie".

Brigitte, była nauczycielka, jest o 25 lat starsza od swojego męża Emmanuela Macrona. Jej zdaniem Melania, która jest o 24 lata młodsza od swojego męża Donalda Trumpa, jest "miła, czarująca, inteligentna i bardzo otwarta".

Według pierwszej damy Francji, to zrozumiałe, że podczas oficjalnych wydarzeń Melania ma ponura minę. "Wszystkiemu nadawane jest jakieś znaczenie, czasem za duże. Ona ma silną osobowość, ale ciężko pracuje, by to ukryć. Bardzo łatwo się śmieje, ale okazuje to znacznie rzadziej niż ja".

Brigitte Macron przyznała, że stara się prowadzić "normalne życie". "Nie zmieniłam się. Jestem nadal żoną Emmanuela Macrona, nie prezydenta. Nie czuję się pierwszą damą".