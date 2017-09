Czarne bociany odlatują do Afryki

Gniazdujące na Podkarpaciu bociany czarne rozpoczęły odloty do miejsc zimowania w Afryce. Potrwają one do końca września. Do Polski bociany czarne wrócą jednak co najmniej tydzień wcześniej niż białe, które odleciały pod koniec sierpnia.

Zdjęcie Czarny bocian /Piotr Placzkowski /East News

"Ten rok był dla nich (bocianów czarnych - PAP) niezbyt łaskawy. Odchowały znacznie mniej potomstwa niż przed rokiem" - powiedział w środę PAP ornitolog dr Marian Stój.

Reklama

Według niego, przyczyną słabszych lęgów były "zawirowania pogodowe; gwałtowne burze, obfite opady deszczu lub dłuższe susze".

"W konsekwencji jedynie część par odchowała swe potomstwo. Dodatkowo na ogół niski poziom wód w rzekach powodował spadek pogłowia ryb, a to nie pozwalało im na wykarmienie większej liczby piskląt. W gniazdach sukcesem lęgowym były najwyżej tylko dwa młode" - podkreślił dr Stój.

Przypomniał, że trasa wędrówek bocianów czarnych do krajów zimowania wiedzie m.in. nad Podkarpaciem.

Wylatują później, wracają wcześniej

"Jesienną wędrówkę bociany czarne zaczynają ok. dwa tygodnie później od swoich białych kuzynów. Zimę spędzą w północno-wschodniej i wschodniej Afryce; rzadko przekraczają równik" - zauważył przyrodnik.

Do Afryki lecą w stadach mniejszych niż bociany białe. W odróżnieniu od nich nie zawsze lecą nad lądem. Rzadziej też korzystają z lotu szybowcowego częściej wykorzystując siłę swych mięśni. "Zatem w drodze na zimowisko nie tłoczą się nad cieśninami, lecz mogą przekraczać Morze Śródziemne szerszym frontem" - podkreślił ornitolog.

Do Polski wracają wcześniej niż bociany białe; już w połowie marca pierwsze z nich pojawią się przy swoich gniazdach.

Są też mniejsze od bocianów białych. Gniazda zakładają na drzewach w starych lasach bukowych, jodłowych lub mieszanych. Najczęściej czynią to w pobliżu rzek, potoków i stawów, bo głównym ich pokarmem są ryby. "Nie gardzą jednak także owadami, płazami, gadami i gryzoniami" - dodał dr Stój.

Występują znacznie rzadziej niż bociany odmiany białej. W naszym kraju jest ich niespełna półtora tysiąca par. Długość ciała bociana czarnego wynosi 90-105 cm, rozpiętość skrzydeł 180-200 cm, a waga ok. trzech kg. Mają czarne upierzenie, tylko pierś oraz brzuch białe; dziób i nogi są czerwone.

Alfred Kyc