Hong Kong: Tragiczny finał zabawy w wesołym miasteczku

Tragiczny finał zabawy w wesołym miasteczku "Ocean Park" w Hong Kongu. Jak podaje serwis BBC, 21-latek zmarł po wypadku, do którego doszło podczas wizyty w "nawiedzonym domu".

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne /AFP

Mężczyzna, o którym lokalne media piszą jedynie przywołując jego nazwisko Cheung, został znaleziony nieprzytomny pięć minut po tym, jak wszedł do "nawiedzonego domu", by skorzystać z kolejki "Pogrzebany żywcem". 21-latka przewieziono do szpitala, jednak lekarzom nie udało się go uratować.



Pracownicy parku rozrywki twierdzą, że mężczyznę znaleziono w pomieszczeniu, do którego nie wolno wchodzić zwiedzającym. Lokalne media piszą z kolei, że 21-latek doznał ciężkich obrażeń po uderzeniu "trumną".

Policja prowadzi obecnie śledztwo, by ustalić okoliczności wypadku. Kolejka "Pogrzebany żywcem" została zamknięta aż do odwołania.