Janusz Adamski zdobył Mount Everest. Pierwszy polski trawers góry

Janusz Adamski po raz drugi zdobył Mount Everest, ale tym razem dokonał rzeczy niebywałej. Zszedł na najwyższy szczyt na świecie jedną drogą, a wrócił inną. W himalaizmie nazywa się to trawersem, a przed Adamskim nie dokonał tego żaden Polak.

Adamski tego niecodziennego osiągnięcia dokonał jako 15. człowiek w historii. Oczywiście do niego należy tez pierwszy polski trawers Mount Everestu.



45-letni Polak zdobył najwyższy szczyt na świecie (8848 m n.p.m.) bez użycia butli z tlenem. Adamski wciąż schodzi z Mount Everestu. Znajduje się już jednak w bezpiecznym miejscu, a dziś wieczorem ma go przejąć Andrzej Ziółkowski, który z bazy zabezpieczał i koordynował wejście Adamskiego.



Adamski jest trzecim Polakiem, który wdrapał się na Mount Everest. Zrobił to w 2006 roku. Teraz, po 11 latach, dokonał tego ponownie.