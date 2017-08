Kontrowersje wokół otwarcia Meczetu Zdobywców

W Atenach został otwarty dla zwiedzających XV-wieczny Fetije Dżami, tzw. Meczet Zdobywców. To jeden z najstarszych zabytków osmańskich w stolicy Grecji, który znajduje się u stóp Akropolu. Decyzja ta wywołała kontrowersje wśród części Greków.

Zdjęcie Meczet Zdobywców /By C messier (Own work) [CC0], via Wikimedia Commons /

Meczet został wybudowany w Atenach z rozkazu Mehmeda II Zdobywcy - sułtana Imperium Osmańskiego. Po odzyskaniu przez Grecję niepodległości, budynek był używany jako szkoła, obiekt wojskowy, więzienie, a od lat 60-tych XX wieku - magazyn dzieł archeologicznych.



Teraz ma znów funkcjonować jako meczet. Jednocześnie służby odpowiedzialne za zabytki podkreślają, że w nie będą się w nim odbywać modlitwy.



W Grecji nie brakuje jednak głosów twierdzących, że to najlepszy prezent, jaki rząd mógł sprawić prezydentowi Turcji Recepowi Erdoganowi, który przez lata nalegał na odrestaurowanie tej szczególnej świątyni muzułmańskiej. Niektórzy dziennikarze zwracają uwagę na położenie meczetu - obok Akropolu - symbolu hellenizmu i kolebki zachodniej cywilizacji i przypominają, że został on wybudowany w podziękowaniu za zdobycie przez Turków Konstantynopola, dzisiejszego Stambułu.