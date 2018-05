Miłka Raulin zdobyła Koronę Ziemi

Warszawska alpinistka Miłka Raulin zdobyła szczyt Mount Everest i tym samym została najmłodszą Polką, która skompletowała wszystkie szczyty Korony Ziemi. Atak szczytowy Polka rozpoczęła około godz. 23 czasu nepalskiego (18:30 czasu polskiego), a na szczycie Everestu stanęła około godz. 7:30. Z informacji agencji wspinaczkowej wynika, że schodząca ze szczytu Raulin jest już poniżej obozu IV na wysokości poniżej 8 tys. m.n.p.m.

Zdjęcie Miłka Raulin /Agencja FORUM

Miłka Raulin rozpoczęła zdobywanie Korony Ziemi w 2011 roku, na szczyt Everestu weszła w 40. rocznicę pierwszego polskiego i kobiecego zdobycia tej góry, którego dokonała Wanda Rutkiewicz.

Jak mówi Michał Leksiński - były rzecznik narodowej wyprawy na K2, który kompletuje szczyty Korony Ziemi - Miłka Raulin osiągnęła duży sukces. "Zdobycie Korony Ziemi to nie tylko wyzwanie sportowe, ale i logistyczne, finansowe oraz wymagające wielu poświęceń" - mówi Michał Leksiński.

"Everest jest wymagającym zadaniem. Choć jest to coraz bardziej popularny wśród wspinaczy szczyt, a na szlaku zainstalowano wiele pomocy technicznych, to nadal zdobycie najwyższego wierzchołka ziemi wymaga wiele wysiłku" - dodaje Michał Leksiński. "Najtrudniejszym i najbardziej niebezpiecznym odcinkiem do pokonania jest leżący u stóp Everestu "Icefall", czyli znajdujący się w ciągłym ruchu oraz pełen szczelin jęzor lodowca. Samo zdobycie Mount Everestu wiąże się z bardzo dużym wysiłkiem fizycznym oraz niebezpieczeństwem związanym z przebywaniem powyżej tak zwanej "strefy śmierci", czyli powyżej 8 tys. m.n.p.m." - mówi Leksiński.



Korona Ziemi to osiem najwyższych szczytów na każdym kontynencie Ziemi (po dwa w Europie oraz w Australii i Oceanii). Miłka Raulin została dziesiątą i najmłodszą Polką, która zdobyła Koronę Ziemi. Pobiła tym samym rekord Martyny Wojciechowskiej.

Miłka Raulin ma 34 lata.