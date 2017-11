Najwyższa wygrana w historii rosyjskiej loterii dla 63-latki

63-letnia emerytka z Woroneża na zachodzie Rosji zdobyła największą wygraną w historii rosyjskiej loterii - poinformowała w sobotę agencja TASS. Niewiele brakowało, by kobieta w ogóle nie zgłosiła się po wynoszącą 500 tys. rubli (7,2 mln euro) wygraną.

W nagraniu opublikowanym na stronie loterii Stoloto 63-letnia Natalia Własowa tłumaczyła, że początkowo o sprawdzenie kuponu poprosiła wnuczkę, ta jednak pomyliła się i przekazała babci, że nic nie wygrała.



Dopiero gdy po tygodniu media właśnie w regionie Woroneża zaczęły poszukiwać osoby, która skreśliła prawidłowe liczby, kobieta postanowiła sprawdzić kupon jeszcze raz - tym razem osobiście. "I wtedy zdarzyło się coś niewiarygodnego" - wspomina.

W porównaniu z rekordowymi kwotami, jakie padają w loteriach w krajach Europy Zachodniej czy USA, wygrana Własowej wydaje się stosunkowo niewielka. Jednak w Rosji, gdzie średnia wysokość wypłacanej co miesiąc emerytury wynosi ok. 13,7 tys. rubli, czyli niecałe 200 euro (dane według rządowej "Rossijskiej Gaziety"), taka wygrana to majątek - pisze dpa.

Własowa zapowiedziała, że część wygranej przeznaczy na cele charytatywne.