Niezwykłe zjawisko we francuskich Pirenejach. Wszystko za sprawą wiatru

Z powodu silnych podmuchów wiatru pustynny piasek z Sahary zaczął zasypywać... ośnieżone stoki górskie we francuskich Pirenejach. Według synoptyków pochodzi on z burz piaskowych. Niepokoi to właścicieli wypożyczalni narciarskiego sprzętu. Wcześniej to zjawisko można było zaobserwować w Hiszpanii.

Zdjęcie snieg /Twitter

Według synoptyków przenoszony przez silny wiatr piasek znad Sahary, który najpierw pojawił się w Hiszpanii, może trafić nawet na Francuska Riwierę. Na razie wywołuje on sensacje w Pirenejach, gdzie część ośnieżonych górskich stoków nabrało beżowego lub wręcz brunatnego zabarwienia.



W niektórych wypożyczalniach sprzętu narciarskiego wybuchła panika. Właściciele obawiają się, że zmieszane ze śniegiem ziarna pustynnego piachu mogą w rekordowym tempie niszczyć powierzchnie nart.

Marek Gładysz