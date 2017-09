Odkryto okręt podwodny z I wojny światowej. Na pokładzie martwa załoga

Na Morzu Północnym znaleziono okręt podwodny z okresu I wojny światowej - podają belgijskie media. Na pokładzie niemal na pewno znajdują się ciała załogi - prawdopodobnie 23 osób.

Zdjęcie Zdjęcie wykonane w 1916 roku. Tego typu okręt odkryto właśnie w belgijskich wodach terytorialnych. Zdjęcie przedstawiające okręt typu U-boot z I wojny światowej znajduje się w zbiorach Muzeum Wielkiej Wojny w Perrone (Francja). /AFP

To już 11. tego typu okręt odnaleziony w wodach terytorialnych Belgii. Najnowsze odkrycie dotyczy wraku w porcie Ostenda. Nurkowie odnaleźli okręt na głębokości 30 metrów. Belgijscy urzędnicy relacjonowali, że zachował się w bardzo dobrym stanie.

Zdaniem Thomasa Termote'a, nurka i eksperta, to niemiecka łódź podwodna z okresu I wojny światowej (1914-1918). Według jego opinii - najlepiej zachowana ze wszystkich, jakie do tej pory odkryto.



"Myśleliśmy, że wszystkie wraki zostały już odkryte. Dlatego też było to dla nas wielkie zaskoczenie" - powiedział Termote agencji AFP.



Okręt miał 22 członków załogi i dowódcę. Prawdopodobnie wszyscy wciąż są na pokładzie.

"Wszystkie luki wciąż są zamknięte. A to oznacza, że na pokładzie niemal na pewno jest 23-osobowa załoga" - powiedział gazecie "De Standaard" wojewoda Flandrii Carl Decaluwe.



Belgijscy urzędnicy zapowiedzieli, że "Niemcy mogą odzyskać ciała marynarzy, o ile będzie to technicznie możliwe". Ambasada niemiecka w Belgii została poinformowana o tym znalezisku.



W czasie I wojny światowej niemiecka marynarka używała belgijskiego portu Zeerbrugge jako bazy wypadowej. W trakcie wojny na tych wodach zginęło 1200 żołnierzy.



Naukowcy uważają, że najnowsze odkrycie to prawdopodobnie okręt podwodny UB-II, zbudowany w latach 1915-1916. Jest to typ niemieckich jednokadłubowych okrętów podwodnych, stanowiących powiększoną wersję okrętów typu UB-I.



Dokładna lokalizacja wraku jest utrzymywana w tajemnicy, by zniechęcić potencjalnych poszukiwaczy skarbów.