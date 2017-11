Oksford szuka miasta partnerskiego w Polsce. Brytyjskie miasto pyta Polaków o to, która miejscowość najlepiej nadaje się do takiej współpracy.

Zdjęcie Uniwersytet w Oksfordzie /Informacyjna Agencja Radiowa

Do 15 listopada na stronie miasta można zgłaszać swoje propozycje. Znajduje się tam ankieta, również po polsku.



"Chodzi o szeroką współpracę, od kulturalnej, akademickiej, przez biznesową, po sportową" - podkreśla w rozmowie z Polskim Radiem Joanna Bagniewska z władz miasta.



Dodaje, że inspiracją dla pomysłu był Brexit. Oksford to bowiem jedno z najbardziej proeuropejskich miast Anglii. "Prawie 70 proc. mieszkańców zagłosowało za pozostaniem w Unii. Chcielibyśmy pokazać, że jesteśmy otwarci na międzynarodową współpracę. A ponieważ Polacy stanowią najliczniejszą mniejszość w mieście, Oksford bardzo chciałby rozpocząć współpracę z miastem z Polski" - podkreśla Joanna Bagniewska.



Nie decyduje liczba zgłoszeń, a jakość uzasadnień. Rozmówczyni Polskiego Radia podkreśla, że nie chodzi też o wyliczenie walorów takich jak wysoka estetyka czy ciekawe zabytki, ale o wskazanie na konkretne pola, na których dane miasto mogłoby z Oksfordem współpracować. Na podstawie sugestii organizatorzy wyłonią krótką listę 3-5 finalistów. Do końca roku wybiorą kandydata na miasto partnerskie, z którym skontaktują się z propozycją współpracy.



Obecnie miasta partnerskie Oksfordu to między innymi francuskie Grenoble, niemieckie Bonn czy holenderska Lejda.