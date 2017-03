Opublikowano ranking najszczęśliwszych państw świata

Norwegia wyprzedziła Danię w rankingu najszczęśliwszych państw świata - głosi opublikowany w poniedziałek World Happiness Report. Polska uplasowała się na 46. miejscu. W raporcie wezwano państwa do budowania zaufania społecznego i równości w celu polepszenia dobrego samopoczucia obywateli.

W najnowszym rankingu Polska uplasowała się na 46 miejscu zaliczając awans o 11 oczek względem ubiegłego roku. Według raportu poziom szczęścia w Polsce wzrósł o blisko 0,3 procenta. Pod tym względem pierwsze miejsce (wzrost o ok. 1,3 procenta) zajęła Nikaragua, która w rankingu szczęśliwości znalazła się o 3 oczka wyżej od Polski.





Najszczęśliwsi mieszkańcy państw nordyckich

Najbardziej zadowoleni z życia są mieszkańcy państw nordyckich - wynika z dokumentu opracowanego przez Sieć Rozwiązań na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (SDSN), inicjatywę ONZ zapoczątkowaną w 2012 roku. Najmniej szczęśliwe są państwa Afryki Subsaharyjskiej oraz Syria i Jemen. Raport obejmuje 155 krajów.

"Szczęśliwe kraje to te, w których panuje zdrowa równowaga między dobrobytem (...) i kapitałem społecznym, co oznacza wysoki poziom zaufania w społeczeństwie, niski poziom nierówności oraz zaufanie do rządu" - powiedział agencji Reutera dyrektor SDSN i specjalny doradca sekretarza generalnego ONZ Jeffrey Sachs.

Celem raportu jest - jak tłumaczył - dostarczenie rządom, biznesowi i społeczeństwu obywatelskiemu kolejnego narzędzia, które pomogłoby ich krajom naleźć lepszą drogę do dobrego samopoczucia obywateli.

Wśród dziesięciu najszczęśliwszych państw świata, oprócz Norwegii i Danii, znalazły się: Islandia, Szwajcaria, Finlandia, Holandia, Kanada, Nowa Zelandia, Australia i Szwecja.

Niemcy uplasowały się na 16. pozycji, Wielka Brytania na 19., a Francja dopiero na 31. Stany Zjednoczone spadły o jedno oczko niżej w porównaniu z ubiegłym rokiem - na miejsce 14. - ze względu na nierówność, brak zaufania i korupcję. Działania ekonomiczne podejmowane przez administrację prezydenta Donalda Trumpa jeszcze sprawy pogorszą - uważa Sachs.

Najgorzej jest w państwach afrykańskich

Na końcu rankingu figurują: Jemen, Sudan Południowy, Liberia, Gwinea, Togo, Rwanda, Syria, Tanzania, Burundi oraz Republika Środkowoafrykańska.

Zestawienie opiera się na danych pracowni sondażowej Gallupa i uwzględnia czynniki takie jak: realne PKB na jednego mieszkańca, oczekiwana długość życia w zdrowiu, dostęp do opieki medycznej, bezpieczeństwo zatrudnienia, relacje rodzinne, a także poziom korupcji czy przestrzeganie swobód obywatelskich.

Pierwszy ranking najszczęśliwszych krajów opublikowano w 2012 roku. Od tego czasu pięć państw na świecie - Butan, Ekwador, Szkocja, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Wenezuela - utworzyło ministerstwa, których zadaniem jest promowanie szczęśliwości jako ważnego celu polityki społecznej