Rosja: Nauczycielka zwolniona za zdjęcie w kostiumie kąpielowym

Wiktoria Popowa, nauczycielka z Omska, została zwolniona po tym, jak na jednym z portali społecznościowych zamieściła zdjęcie w kostiumie kąpielowym. W geście solidarności kolejni nauczyciele publikują podobne fotografie w sieci.

26-letnia Popowa to nie tylko nauczycielka ze szkoły numer 7 w Omsku, ale także blogerka "plus size". Od czasu do czasu publikuje zdjęcia w różnych strojach w nieco większych rozmiarach. Idzie lato, więc zaprezentowała jednoczęściowy strój kąpielowy. Jak widać, dyrekcji szkoły numer 7 w Omsku nie przypadł do gustu.



Placówka zwolniła Popową za "dyskredytowanie szkoły i zawodu nauczyciela" - informuje Siberian News.



Rosyjscy użytkownicy mediów społecznościowych zjednoczyli się, wspierając nauczycielkę. Kolejni publikują podobne zdjęcia. Na taki krok zdecydowało się już ponad 3 tys. ludzi.



Użytkownicy często publikując zdjęcie komentują sytuację Popowej. Jeden z nich pisze, że jej zwolnienie to "oburzający przykład hipokryzji, głupoty i idiotyzmu".



Solidarność i akcja w internecie przyniosły wymierny skutek, bo władze Omska zdecydowały, że Wiktoria Popowa może wrócić do pracy - w szkole nr 7 lub innej wybranej przez siebie.



Czy skorzysta z oferty? Teraz może w nich przebierać, bo skontaktowała się z nią także agencja modelek Plus Size Omsk, która zaprosiła nauczycielkę do współpracy.

Poniżej kolejne zdjęcia przedstawiające solidarność z Popową: