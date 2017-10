Sensacyjne okrycie archeologiczne na Dolnym Śląsku

Podziemne tunele, skarby ukryte przez nazistów czy średniowieczne zagadki. Historii krążących wokół średniowiecznego Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim jest bardzo wiele. Ich wyjaśnieniem zajmują się archeolodzy i eksploratorzy. Efekt – odnalezienie między innymi rzadkiej w Polsce bulli antypapieża Benedykta XIII z początku XV wieku. To bez wątpienia archeologiczna sensacja ostatnich tygodni na Dolnym Śląsku.

Zdjęcie Zamek Grodno /Renata i Marek Kosińscy /FORUM

Radio RMF FM wraca do sprawy tajemniczej bulli papieskiej odnalezionej na Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim. Były wątpliwości, czy bulla należy do Benedykta XIII papieża z XVIII wieku, czy nieuznawanego przez kościół antypapieża z początku XV wieku, noszącego to samo imię - Benedykt XIII. Dziś historycy już są niemal pewni - to rzadsza bulla antypapieża.

Reklama

Teraz pieczęć będzie porównywana do zachowanej pieczęci w archiwach jednego ze szkockich uniwersytetów.

Prace poszukiwawcze prowadzone były w rejonie nasypu w najstarszej części zamku. W wykopach odnaleziono między innymi monety z przełomu XIV i XV wieku, ceramikę oraz zagadkową bullę papieską.







- Nikt nie spodziewał się, że taki zabytek może pojawić się na Zamku Grodno. Bulle odkrywane na wykopaliskach są w ogóle rzadkie. A tu nie dość, że na Zamku Grodno, który nie był stolicą księstwa, pojawia się taki zabytek, to - po drugie - być może niezwykle rzadki. Benedykt XIII, antypapież, wydał oczywiście wiele dokumentów. Nie był jednak uznawany przez część tutejszych księstw. Być może ma to jakiś związek z husytami, którzy później opanowali zamek. Może z rabusiami, którzy także władali na zamku - mówił w rozmowie z RMF FM Łukasz Orlicki z Grupy Eksploracyjnej Miesięcznika Odkrywca.

Bulla papieska to okrągła pieczęć w kształcie medalionu. Z jednej strony były wizerunki świętych Pawła i Piotra, z drugiej imię papieża. Była ona doczepiana do dokumentu wydawanego przez kancelarię papieską za pomocą sznura konopnego. Najczęściej w czasie wykopalisk odkrywane są same bulle, bez dokumentów, które uległy zniszczeniu. Pieczęć jest ołowiana. Ta odnaleziona w Zamku Grodno zachowała się w dość dobrym stanie.

(ł+j.)