Sentymentalne pożegnanie Michelle Obamy

Barack Obama żegna się z Białym Domem. W Stanach Zjednoczonych zmienia się prezydent, ale też pierwsza dama. Michelle Obama nie kryje, że to dla niej poruszająca chwila. Na Twitterze opublikowała serię sentymentalnych zdjęć.

Zdjęcie Barack Obama i jego żona, Michelle /NICHOLAS KAMM / AFP /AFP

Wyprowadzki z reguły bywają trudne, a jeszcze trudniejsze są zapewne te, którymi interesuje się świat. Po ośmiu latach rodzina Obamów opuszcza Biały Dom.

Reklama

"Bycie Twoja pierwszą damą było zaszczytem. Z głębi serca dziękuję" - napisała Michelle Obama, publikując zdjęcie ze swoim mężem, 44. prezydentem Stanów Zjednoczonych.

Wcześniej, dziękując za życzenia z okazji urodzin, które obchodziła trzy dni temu, ustępująca pierwsza dama opublikowała zdjęcie z ukochanymi pupilami - psami Bo i Sunny. Pojawił się też filmik z "ostatniego spaceru po Białym Domu".



Kilka dni wcześniej na profilu "The First Lady" pojawiło się archiwalne zdjęcie Obamów z córkami - Malią i Natashą. "Jestem tak dumna z prezydenta USA i tego wszystkiego, co udało nam się razem osiągnąć. Niesamowita podróż pełna niezwykłych ludzi. Kocham Cię, Barack" - pisała Michelle.



Dziś miejsce Baracka Obamy zajmie Donald Trump, a pierwszą damą zostanie jego trzecia żona, Melanie Trump. Czy Amerykanie polubią ja tak, jak polubili Michelle?