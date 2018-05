Szpitalne jedzenie w Japonii. Zdjęcia, które podbijają sieć

Narzekamy na posiłki w polskich szpitalach? Japończycy nie mają takich problemów. Przekonała się o tym jedna z pacjentek, która opublikowała zdjęcia w sieci. Fotografie podbijają internet.

Zdjęcie Tak prezentują się posiłki w japońskim szpitalu. Na śniadanie np. naleśniki (fot. użytkownik XXs2HQJ/Imgur.com) /

Szpitalne jedzenie, nie tylko w Polsce, kojarzy się z małymi porcjami, nieprawionymi potrawami i wątpliwymi walorami smakowymi poszczególnych potraw. Wszystko to okraszone dość specyficzną obsługą.

Reklama

"Szpital? Jedzenie takie, że lepiej nie chorować" - często słyszy się w rozmowach z rodakami. Podobnego problemu nie ma w Japonii, o czym przekonała się jedna ciężarna, która trafiła do szpitala tuż przed porodem. Zdjęcia, które zrobiła potrawom, są dziś hitem sieci nie tylko w Polsce, ale również za granicą.

Kobieta, która jest autorką zdjęć, znalazła się w szpitalu w japońskim mieście Mito, w środkowej części wyspy Honsiu. Była w szoku, że dostaje tak dobre posiłki i postanowiła je uwiecznić. Użytkowniczka posługująca się nazwą "Jenkinsinjapan" zamieściła je w serwisie Imgur.

Co ciekawe, nie była to specjalna dieta dla ciężarnych, a w tej placówce wszyscy traktowani są podobnie. Nie było ważne, kto i z jaką dolegliwością przebywa w szpitalu, bo każdy miał do dyspozycji niecodzienne menu. Zaskakujący jest nawet sposób podania posiłków oraz różnorodność dań i produktów, które znajdują się na tacy. Posiłki wyglądają jak z najlepszych restauracji.

Co można było zjeść? Na przykład śniadanie w stylu japońskim lub francuskim, na obiad stek lub risotto, oczywiście z deserem, a na kolację zapiekanka. Wszystko genialnie podane.



Problemem fotografii jest jednak to, że nie potrafi uwiecznić smaku. Nie wiadomo więc, jak smakują posiłki w japońskim szpitalu. I mimo że wyglądają apetycznie - lepiej się nie dowiedzieć.

Zdjęcie Na szybki lunch tagliatelle z owocami morza (fot. użytkownik XXs2HQJ/Imgur.com) /