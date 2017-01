Za tuńczyka zapłacono 600 tysięcy dolarów

Aż 74,2 mln jenów, czyli równowartość 637 tys. dolarów - tyle w czwartek zapłacił właściciel sieci restauracji sushi na aukcji w Tokio za ważącego 212 kilogramów tuńczyka błękitnopłetwego. Mogła to być ostatnia noworoczna aukcja na słynnym targu Tsukiji.

Zdjęcie Właściciel sieci restauracji Kiyoshi Kimura prezentuje zakupionego tuńczyka /BEHROUZ MEHRI /AFP

Rybę złowiono u wybrzeży miejscowości Oma w prefekturze Aomori na północy Japonii. Cena za kilogram tego tuńczyka wyniosła 350 tys. jenów, czyli ponad 3 tys. dolarów; była to druga co do wielkości kwota w historii aukcji.

Szósty rok z rzędu jej zwycięzcą został właściciel sieci restauracji Sushi Zanmai, Kiyoshi Kimura. To właśnie on w 2013 roku wydał na tuńczyka rekordową kwotę 155,4 mln jenów (1,33 mln dolarów). Tak jak co roku podczas rozmowy z dziennikarzami Kimura zażartował, mówiąc, że ryba była "raczej droga".

Poprzez wygrane aukcje ten znany 64-letni biznesmen próbuje przyciągnąć do swych restauracji media i turystów.

Na targu Tsukiji, jednej z głównych atrakcji turystycznych japońskiej stolicy, prawie codziennie odbywają się aukcje tuńczyka, ale najwięcej emocji wzbudzają właśnie pierwsze licytacje w roku, w pierwszym dniu działalności targu po przerwie świątecznej. Nabywcy są wówczas gotowi wydać o wiele więcej niż zwykle.

Zdjęcie Tuńczyk ważył 212 kilogramów /BEHROUZ MEHRI /AFP

Tegoroczna aukcja mogła być ostatnim takim wydarzeniem w tym miejscu, gdyż niewykluczone, że pod koniec roku targ zostanie przeniesiony z dzielnicy Chuo do oddalonej o ponad 2 km i położonej na sztucznej wyspie dzielnicy Toyosu.

Na targu, który działa od 1935 roku, codziennie sprzedawane są tony owoców morza, ryb, owoców i warzyw. Jego przeprowadzka planowana jest od dawna, gdyż według lokalnych władz stara hala i pobliski parking są za małe, by obsłużyć wszystkich klientów. Wiele do życzenia pozostawiają też panujące tam warunki sanitarne.

Jednak plany te pokrzyżowało wykrycie pozostałości toksycznych substancji w glebie w Toyosu. W sierpniu 2016 roku nowa gubernator Tokio Yuriko Koike postanowiła odłożyć przeprowadzkę i zleciła badania tamtejszych gruntów, które wcześniej należały do tokijskiej spółki gazowej. Koike zapewniła, że targ zostanie przeniesiony w nowe miejsce najwcześniej pod koniec 2017 roku.

Planowana przeprowadzka wywołała niepokój wśród właścicieli pobliskich sklepików i restauracji, którzy obawiają się, że zmiana lokalizacji giełdy pozbawi ich klientów i bezpowrotnie zmieni charakter dzielnicy.