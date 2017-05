Zaginięcia w Polsce. Codziennie znika 19 dzieci

Średnio 19 dzieci jest codziennie w Polsce zgłaszanych jako zaginione. Co roku policja otrzymuje około siedmiu tysięcy zgłoszeń o zaginięciach dzieci i młodzieży. Najmłodszych, do szóstego roku życia, w zeszłym roku zaginęło blisko pół tysiąca. Większość zaginięć nieletnich to efekt ucieczek nastolatków z domu.

95 procent dzieci zaginionych policja odnajduje w ciągu tygodnia - powiedział Informacyjnej Agencji Radiowej rzecznik komendanta głównego policji, Mariusz Ciarka. Przypomina, że w przypadku dzieci należy jak najszybciej zgłosić zaginięcie, a 24-godzinny termin oczekiwania na wpłynięcie zgłoszenia jest mitem. Najlepiej powiadomić policję telefonicznie, a potem przyjść na komendę z dokładnymi danymi i zdjęciem dziecka.

Tylko w wyjątkowych przypadkach zagrożenia życia dziecka uruchamiany jest Child Alert. Wtedy informacje o zaginionym dziecku szybko trafiają do mediów w całym kraju. Jako przykład Mariusz Ciarka podał porwanie dziecka, kiedy jego życie było zagrożone, lub sytuację zaginięcia dziecka, które musi zażywać leki.



Zdecydowana większość porwań dzieci w Polsce to tak zwane "porwania rodzicielskie", kiedy jedno z rodziców bez wiedzy drugiego oddala się z dzieckiem. Na ogół rodzice są skonfliktowani i po odnalezieniu dziecka policja informuje o tym sąd rodzinny.



Dziś przypada Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego. Ma zwrócić uwagę na problem zaginięć najmłodszych i budować społeczną wrażliwość na los dzieci pozostawionych bez opieki. W tym roku odbywa się pod hasłem "Dzieci nie są niewidzialne - zauważ dziecko zanim zaginie". Symbolem tego dnia jest niezapominajka.