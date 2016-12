Żart Polaków z bożonarodzeniowej piosenki podbija Amerykę

Amerykański magazyn "Huffington Post" zachwyca się wideo nagranym przez czwórkę Polaków, w którym śpiewają słynny, świąteczny przebój Mariah Carey "All I want for Christmas is you". Bohaterowie nagrania to dwie pary homoseksualne. Na końcu wideo pokazują hasła nawiązujące do sytuacji w Polsce i promujące prawa osób LGBT.

Zdjęcie Bohaterowie nagrania /YouTube

Bohaterami wideo są dwie pary homoseksualne: Jakub i Dawid oraz Piotr i Paweł. Mężczyźni zaśpiewali bożonarodzeniowy hit Mariah Carey, wykorzystując format z popularnego programu "Carpool Karaoke", w którym muzyczne przeboje śpiewane są w czasie jazdy samochodem.



W wersji oryginalnej program prowadzi komik James Corden. Hity z list przebojów w czasie wspólnej przejażdżki śpiewali już z nim m.in. Adele, Lady Gaga, Justin Bieber i Bruno Mars.



Opublikowane w internecie nagranie zachwyciło m.in. redaktorów amerykańskiego "Huffington Post".



Na końcu nagrania mężczyźni pokazują kartki papieru z hasłami nawiązującymi do sytuacji w Polsce ("Wesprzyj polską demokrację", "Wolne media w Polsce", "Wesprzyj prawa LGBT w Polsce", "Małżeństwa jednopłciowe w Polsce").





Zdjęcie Mężczyźni prezentują hasła nawiązujące do sytuacji w Polsce i praw osób homoseksualnych /YouTube

Jak podaje magazyn na swojej stronie internetowej, celem mężczyzn było "przesłanie nadziei dla Polski, gdzie małżeństwa osób tej samej płci są nielegalne a osoby LGBT mają ograniczone prawa".



Jak zauważa "Huffington Post", publikacja wideo zbiega się z serią obywatelskich protestów w Polsce. "Demonstranci oskarżają rządzącą partię Prawo i Sprawiedliwość o zagrażanie demokracji i próby ograniczenia wolności prasy. Konserwatywny rząd próbował również wprowadzić dramatycznie radykalną ustawę aborcyjną, ale wycofał się po serii protestów" - czytamy w magazynie.



"Rząd przechodzi również do ukrócenia zgromadzeń publicznych, co stawia w niebezpieczeństwie w 2017 r. warszawską Paradę Równości, która wcześniej przyciągała tysiące osób LGBT i obrońców praw człowieka" - niepokoi się magazyn.



"Chcemy pokazać, że choć radykałowie mają w tej chwili władzę w Polsce, to nie reprezentują całego nacji" - mówi w rozmowie z "Huffington Post" Jakub. "Chcemy dać ludziom trochę zabawy, a na końcu pokazać, co jest dla nas naprawdę ważne" - tłumaczy.