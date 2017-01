Bremerhaven. Sprzęt wojskowy USA dla wschodniej flanki NATO

W Bremerhaven rozpoczął się rozładunek dwóch okrętów transportowych z amerykańskim sprzętem wojskowym, który ma być rozlokowany na wschodniej flance NATO.

W porcie Bremerhaven rozpoczął się w piątek rozładunek dwóch okrętów transportowych z amerykańskim sprzętem wojskowym, w tym czołgów, transporterów opancerzonych i haubic samobieżnych. Zadaniem amerykański brygady ma być wzmocnienie bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. Brygada ma być przerzucona dalej do Polski.

Jak zaznaczył zastępca dowódcy wojsk lądowych USA w Europie generał Timothy P. McGuire, jest to sygnał mający świadczyć o zaangażowaniu Stanów Zjednoczonych na rzecz sojuszników i o woli utrzymania pokoju.

- Operacja "Atlantic Resolve" jest kontynuacją polityki Waszyngtonu od lat 70.- zaznaczył amerykański dowódca, dodając, że zaangażowanie USA ma charakter defensywny.

"Jeśli chcesz pokoju, przygotuj się do wojny", jak amerykański dowódca przytoczył łacińską sentencję.

Z Bremerhaven sprzęt zostanie przewieziony koleją i transportem drogowym do Polski, gdzie będzie rozlokowany między innymi w Żaganiu i Bolesławcu. Od lutego żołnierze i sprzęt z brygady liczącej do 4000 żołnierzy zaczną się dyslokować w regionie, by ćwiczyć w Europie z europejskimi sojusznikami.

