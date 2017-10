"Die Welt": Zbigniew Ziobro, taran prawicy

Dziennik "Die Welt" analizuje w swoim wtorkowym wydaniu walkę toczącą się w Polsce między ministrem sprawiedliwości a prezydentem.

Zdjęcie Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i prezydent Andrzej Duda /STANISLAW KOWALCZUK /East News

"Dwa lata po swoim zwycięstwie wyborczym przedstawiciele obozu rządzącego ostro skaczą sobie do oczu" - stwierdza warszawski korespondent "Die Welt" Gerhard Gnauck w artykule pt. "Taran obozu prawicy". Kolejna próba sił może mieć miejsce dzisiaj w Sejmie, który musi podjąć decyzję na temat prezydenckich projektów ustaw o reformie sądownictwa.

"Przepaść dzieląca Dudę od jego byłych «partyjnych przyjaciół», szefa PiS Jarosława Kaczyńskiego i ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, może się jeszcze pogłębić" - zauważa Gnauck dodając, że z upływem czasu staje się przy tym coraz bardziej wyraźne, że w gruncie rzeczy nie zawsze chodzi o mianowanie czy dymisjonowanie sędziów, tylko o "toczoną w obozie konserwatystów walkę o to, kto zastąpi kiedyś szefa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który mając 68 lat nie należy już do najmłodszych".

Nie do pomyślenia nawet w Polsce

Za faworyta nie uchodzi 45-letni Andrzej Duda, najbardziej popularny obecnie polityk w kraju. "Nawet w Polsce, gdzie łamie się obecnie wiele reguł, wydaje się nie do pomyślenia, by prezydent ubiegał się w czasie swojej kadencji o przewodnictwo partii".

Duże szanse daje się natomiast jednemu z "jastrzębi" obozu Kaczyńskiego, 47-letniemu ministrowi sprawiedliwości i prokuratorowi generalnemu w jednej osobie, Zbigniewowi Ziobro. "Die Welt" przytacza za "Tygodnikiem Powszechnym" opinię, że "wobec bezwzględności Ziobry, łagodny wydaje się nawet Kaczyński".

"W ostatnich miesiącach Ziobro był taranem obozu prawicy. Korzystał z każdej okazji, by atakować swojego byłego podwładnego, młodszego o dwa lata Dudę" - pisze Gnauck. Potwierdzeniem tego jest ostatnie posunięcie Ziobry, który w odpowiedzi na zapowiedź Dudy, że zaangażuje jako doradcę w sprawie reformy sądownictwa profesora prawa i byłego sekretarza stanu w rządzie PO, oskarżył profesora o uwikłanie w pranie brudnych pieniędzy.

"Nie trzeba dużo fantazji, by dostrzec w tym atak na prezydenta i jego projekty ustaw - i sygnał ostrzegawczy, co się stanie, jeżeli uchylony zostanie trójpodział władzy i polityk będzie decydował, co ma robić prokuratura" - zaznacza w "Die Welt" Gerhard Gnauck.

Opr. Elżbieta Stasik/Redakcja Polska Deutsche Welle