Ekspert: Niemcy sami hodują sobie terrorystów

Dziennikarz i ekspert ds. terroryzmu Shams ul-Haq przybył kiedyś jako uchodźca do RFN. Wie, co mówi, krytykując warunki życia w schroniskach dla uchodźców. Uważa, że mogą stać się pożywką dla terroryzmu.

Shams ul-Haq sam był uchodźcą, kiedy przed 26 laty wyjechał z Pakistanu do Niemiec. Tymczasem ma niemieckie obywatelstwo i jest ekspertem ds. terroryzmu. Teraz ostro krytykuje to, co się dzieje w schroniskach uchodźczych, bo uważa je za wylęgarnie terrorystów.



Złe warunki w schroniskach dla uchodźców mogą - zdaniem dziennikarza i eksperta ds. terroryzmu - stać się pożywką dla terroryzmu.

Jak powiedział w rozmowie z dziennikiem "Berliner Morgenpost": "Czasami mówi się, że Niemcy importują terrorystów. Ale w rzeczywistości hodują ich sobie sami".

O pakistańskim dziennikarzu głośno mówiło się w ostatnich miesiącach w Niemczech, ponieważ w swojej dziennikarskiej pracy kilkakrotnie podawał się za Pakistańczyka, który chce wystąpić o azyl i przez kilka miesięcy robił rozpoznanie w kwaterach uchodźczych. W ten sposób przeszedł przez 35 różnych schronisk.

Ostra krytyka warunków w Tempelhof

W rozmowie z berlińską gazetą krytykuje szczególnie warunki życia uchodźców w hangarze dawnego lotniska Berlin-Tempelhof.

- Moim zdaniem nikogo nie wolno skazywać na takie życie jak tam. Wcześniej np. przez całą noc paliło się tam światło, tak że ludzie nie mogli właściwie spać. Jedzenie wielu osobom nie smakuje. Wśród uchodźców dochodzi do przypadków molestowania seksualnego - opowiada. - Najgorsze jest jednak to, że ludzie skazani są na bezczynność - zaznacza dziennikarz, podkreślając, że taką sytuację wykorzystują między innymi salafici.

- Przychodzą do uchodźców, rozmawiają z nimi, zapraszają na jedzenie, zabierają ich do meczetu, gdzie są indoktrynowani. W Berlinie jest to np. meczet Al-Nuhr w Neukoelln - mówi ekspert.



- W ten sposób uchodźcy trafiają w złe ręce - ostrzega Shams ul-Haq.



Jego zdaniem, w schroniskach uchodźczych powinno być dużo więcej pedagogów socjalnych, ponieważ wielu azylantów potrzebuje pomocy psychologicznej. Lecz jak zaznacza, jest też wiele wzorowo prowadzonych schronisk dla uchodźców.

