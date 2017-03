Eurobarometr: UE poprawia swój wizerunek

Pomimo kryzysu poparcie dla Unii Europejskiej rośnie, zarówno w Niemczech jak i w całej UE – wynika z najnowszego Eurobarometru.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /AFP

Pozytywne skojarzenia z Unią Europejską ma obecnie 37 proc. Niemców. To oznacza wzrost o 8 proc. w porównaniu z ostatnim badaniem z maja 2016. Odsetek tych, którzy nie darzą UE sympatią spadł z 29 do 21 proc. Pozostali nie mają na ten temat wyrobionej opinii.

Reklama

Także w całej Unii Europejskiej wizerunek wspólnoty lekko poprawił się. Obecnie UNia kojarzy się pozytywnie 35 proc. Europejczyków, to o 1 proc. więcej niż ostatnio. Negatywnie wspólnotę ocenia 25 proc., tj. o 2 proc. mniej niż w czasie ostatniego badania. Największymi euroentuzjastami są Irlandczycy - 55 proc. oraz Polacy 51 proc. (wzrost o 4 proc.). Najgorszą opinię o UE mają Grecy (17 proc. ocen pozytywnych) oraz Cypryjczycy (26 proc.). Ciekawostką jest, że nawet w Wielkiej Brytanii wzrosła sympatia do UE. Euroentuzjaści przeważają tutaj nad eurosceptykami w stosunku 34 proc. do 32 proc. Oznacza to wzrost o trzy procent na korzyść euroentuzjastów.

Entuzjastyczna młodzież

Wśród Niemców najbardziej entuzjastyczni są ludzie młodzi w przedziale wiekowym 15 do 24 lat (45 proc. ocenia Unię pozytywnie). Podobnie jest w całej Europie - tutaj odsetek ten wynosi 42 proc.

Zdecydowana większość Niemców (85 proc., przyrost o 3 proc.) i wszystkich obywateli UE (75 proc., przyrost o 1 proc.) popiera wspólną politykę bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej. Za największy problem, przed którym stoi UE, ankietowani w Niemczech uważają temat imigracji (45 proc.). W maju 2016 tego zdania było jeszcze 56 proc. ankietowanych.

Być blisko obywateli

Dyrektor przedstawicielstwa UE w Niemczech, Richard Kühnel uważa, że poprawa wizerunku wspólnoty to uboczny efekt Brexitu i objęcia władzy w USA przez Donalda Trumpa. Zwraca on jednocześnie uwagę na to, że nastawianie do UE w Niemczech jest lepsze niż unijna średnia, szczególnie wśród młodzieży. Aby przeciwstawiać się tendencjom populistycznym Kühnel radzi słuchać zwykłych obywateli, "a nie tylko politycznych elit".

Radykalnej reformy instytucji unijnych domagał się ostatnio m. in. niemiecki wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Alexander Graf Lambsdorff.

Sondaż przeprowadzono w listopadzie 2016. Wzięło w nim udział prawie 28 tys. osób z 28 krajów UE.



DPA/ Bartosz Dudek/ Redakcja Polska Deutsche Welle