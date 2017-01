FAZ: Kijowski - moralista ze skazą

"Moralista ze skazą" – tak o "polskim przywódcy oporu przeciwko władzy i jego interesach" pisze dziennik Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) wyjaśnia niemieckim czytelnikom, że w obliczu będącej w rozsypce parlamentarnej opozycji jak dotąd tylko Mateusz Kijowski i kierowany przez niego KOD "byli w stanie dorównać prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu w zdolności do mobilizowania" tłumów.



Teraz jednak, zdaniem gazety, Kijowskiemu grozi upadek. Związane to jest z ujawnionymi przez prasę fakturami wystawionymi KOD-owi przez firmę żony Kijowskiego na sumę 90 tys. złotych za usługi informatyczne.



"Nie jest jasne jak to się skończy, ponieważ działacze KOD-u pracują z reguły społecznie, a Kijowski zawsze podkreślał, że za swoje zaangażowanie nie bierze ani grosza" - pisze dziennik. Autor artykułu przypomina, że Kijowski był jak dotąd odporny na różnego rodzaju zarzuty wysuwane przez polską prawicę. "Teraz jednak okazuje się, że brał pieniądze. Wprawdzie nie było to nielegalne i nie w tajemnicy, jak podkreśla, ale przeczy to duchowi KOD-u, który zawsze chwalił się tym, ilu drobnych przedsiębiorców pomagało mu gratis i z czystego idealizmu".

Zaskoczeni i oburzeni

Niemiecki dziennik zaznacza, że wielu sympatyków i działaczy KOD-u jest zaskoczonych, a niektórzy otwarcie manifestują swoje oburzenie. Jako przykład FAZ przytacza reakcję Władysława Frasyniuka, który napisał, że miałby ochotę "napluć mu w twarz".

Zdaniem niemieckiego dziennika Kijowski kluczy, a jego tłumaczenia są mało wiarygodne. FAZ cytuje Jacka Parola, jednego z założycieli KOD-u, który zarzucił Kijowskiemu, że zachowuje się on jak złodziej, który ukradł ze sklepu butelkę wódki i najpierw przeprosił a potem dodał, że rozliczy się z każdej wypitej szklaneczki. "Jeśli dopatrzycie się na monitoringu, że rąbnąłem także cukierki, to wtedy przeproszę was w osobnym oświadczeniu" - cytuje FAZ ironiczny wpis Jacka Parola.

