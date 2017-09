Martin Schulz: Nie padnę przed Erdoganem na kolana

"Nie padnę przed Erdoganem na kolana" - powiedział kandydat SPD na kanclerza Martin Schulz w wywiadzie dla Deutsche Welle. Stanowczo wypowiedział się także o Polsce i innych krajach, które nie chcą przyjąć uchodźców.

Zdjęcie Martin Schulz /Clemens Bilan /PAP/EPA

- Udając się jutro do Turcji jako dziennikarze, nie mogę zagwarantować, że nie skończą państwo w więzieniu - powiedział przewodniczący SPD i kandydat tej partii na kanclerza Martin Schulz o sytuacji w Turcji. Za rządów prezydenta Erdogana kraj ten notorycznie łamie prawa człowieka - podkreślił Schulz w wywiadzie dla Deutsche Welle.

Reklama

Stwierdził, że teraz rozmowa z Erdoganem nie ma sensu. Socjaldemokrata już wcześniej opowiadał się za zerwaniem negocjacji o akcesji Turcji do Unii Europejskiej. W razie konieczności Schulz chce nawet zrezygnować ze współpracy z Turcją w rozwiązywaniu kryzysu migracyjnego. - Nie padnę przed Erdoganem na kolana. Nie można pozwolić na szantaż - powiedział ostro.

Europejska ustawa imigracyjna

Jako kanclerz Schulz zapowiada także jasne stanowisko wobec krajów, takich jak Polska i Węgry, które nie chcą przyjmować uchodźców.

Kandydat socjaldemokratów na kanclerza grozi im przesunięciem środków w budżecie unijnym. W przyszłych siedmiu latach zmiany takie mogłyby dotyczyć 900 mld euro. - Solidarność jest zasadą: przy finansach, ale także przy rozdziale uchodźców - powiedział Schulz.

Poparł ponadto wprowadzenie europejskiej ustawy imigracyjnej z konkretnymi kontyngentami i kwotami. Bez naruszania przy tym prawa azylowego. Schulz wyraził także przekonanie, że w celu powstrzymania migracji w kierunku Europy możliwa jest współpraca z krajami afrykańskimi, w tym niedemokratycznymi. Możliwe jest to tylko we współpracy i pod kuratelą międzynarodowych organizacji.

"Merkel zarządza stanem aktualnym"

Na kilka dni przed wyborami Schulz pozostaje w sondażach daleko w tyle za kanclerz Angelą Merkel. Mimo wszystko nie chce zrezygnować. W wywiadzie dla DW ostro zaatakował kanclerz: - Angela Merkel zarządza stanem aktualnym. Na zasadzie: kraj, w którym dobrze i chętnie żyjemy. Tak, to prawda. Żyjemy w tym kraju dobrze i chętnie, ale jutro też chcemy tak żyć. Dlatego narodowi trzeba powiedzieć, dokąd podążamy - powiedział socjaldemokrata.

Politykom brakuje odwagi

Według Schulza wielu obywateli jest zdezorientowanych co do przyszłości Niemiec. Zapytany o to, jak on zareagowałby na kryzys migracyjny w 2015, powiedział, że w przemówieniu telewizyjnym wyjaśniłby obywatelom powody swojej decyzji. - Powiedziałbym: to tylko część tego, co nas czeka w kolejnych latach - odparł. Dodał, że politykom brakuje odwagi powiedzieć ludziom, że w szybko zmieniającym się świecie, prawie nic nie pozostaje tak, jak było.

Dotyczy to nie tylko Niemiec, ale wielu europejskich krajów. - Proszę spojrzeć na zwolenników brexitu, Ligę Północną czy Ruch Pięciu Gwiazd we Włoszech. To rodzaj gniewu, który w gruncie rzeczy nie jest niczym innym jak niechęcią akceptacji, że świat znajduje się w dramatycznym przełomie.

"Mam wewnętrzną równowagę"

O swoim nastroju przedwyborczym kontrkandydat Angeli Merkel powiedział: - Mam się dobrze. Mam wewnętrzną równowagę, która mi mówi: sondaże to sondaże. 24 września wypowie się naród. I wtedy zobaczymy - stwierdził.

Na zakończenie zapytany o to, którego z liderów partii zabrałby ze sobą na bezludną wyspę, Schulz nie musiał się długo zastanawiać. Zdecydował się na lidera Zielonych Cema Özdemira: - Znam go najlepiej, był ze mną w Parlamencie Europejskim. To porządny człowiek - dodał.

Jens Thurau / Katarzyna Domagała