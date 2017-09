Merkel: W tym różnimy się od Trumpa

"Jestem przeciwna groźbom pod adresem Korei Płn. W tym różnimy się od prezydenta USA" – powiedziała kanclerz Merkel w wywiadzie dla Deutsche Welle.

Angela Merkel ostro skrytykowała wtorkowe (19.09.17) przemówienie prezydenta USA Donalda Trumpa na Forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W przemówieniu tym Trump zagroził Korei Płn. "totalnym zniszczeniem".



"Jestem przeciwna takim groźbom. Mówię to w moim imieniu i w imieniu niemieckiego rządu: każdą formę rozwiązania problemów na drodze militarnej uważamy za absolutnie niedopuszczalną i stawiamy na zabiegi dyplomatyczne. Trzeba je kontynuować z całą stanowczością. Są to z mojego punktu widzenia także sankcje i realizacja tych sankcji. To właściwa odpowiedź. Ale wszystko inne w odniesieniu do Korei Płn. jest złe" - stwierdziła szefowa niemieckiego rządu.

Merkel dodała, że powiedziała to prezydentowi USA telefonicznie jeszcze przed jego wystąpieniem w Nowym Jorku.

"Konflikt, który dotyczy także nas"

Jednocześnie Merkel podkreśliła swoją gotowość do mediacji w konflikcie z Koreą Północną.

"Nawet jeśli wydaje się to bardzo odległe od Niemiec, to jednak jest to konflikt, który dotyczy także nas. Dlatego zarówno ja, jak i minister spraw zagranicznych jesteśmy gotowi, by przejąć tę odpowiedzialność. Uczestniczyliśmy przecież także w wynegocjowaniu porozumienia z Iranem, które uważam za właściwe i które jest lepsze niż brak jakiegokolwiek porozumienia. Trwało to wiele lat, zanim w końcu udało się ograniczyć możliwości rozwijania irańskiego programu nuklearnego. I taką drogę, lub podobną drogę, trzeba obrać, oczywiście wraz z Rosją, Chinami i Stanami Zjednoczonymi, w przypadku Korei Płn." - podkreśliła Merkel.

Niemcy są jednym z niewielu krajów, które korzystając ze schedy po NRD, utrzymują ambasadę w stolicy Korei Płn. Także w Berlinie działa ambasada tego kraju. Poza tym Niemcy dysponują odpowiednimi kontaktami w Chinach, Japonii, Korei Płd. oraz USA. Już we wrześniu 2013 w jednym z berlińskich hoteli doszło do poufnych negocjacji między przedstawicielami USA i Korei Płn.

Na pytanie, czy Merkel byłaby gotowa do osobistego kontaktu z dyktatorem Korei Płn. Kim Dzong Unem kanclerz odpowiedziała, że obecnie nie ma takich planów i sama ze swej strony nie będzie podejmować żadnych niekonsultowanych z innymi partnerami kroków.

"Trzeba rozwiązywać problemy ludzi"

Merkel, która jest w unii personalnej także szefową współrządzącej Niemcami partii CDU, wypowiedziała się również na temat kończącej się kampanii wyborczej. Zapytana o dobre wyniki sondażowe antyislamskiej partii Alternatywa dla Niemiec (AfD) kanclerz odpowiedziała, że najlepszą strategią zwalczaniu tego ugrupowania jest rozwiązywanie problemów ludzi. "Chodzi tu o takie problemy jak zatrudnienie, ale i porządne szkoły, służbę zdrowia. Trzeba naprawdę zatroszczyć się o te sprawy. Ale z drugiej strony musi być jasne, że przeciwstawiamy się nienawiści i przemocy" - podkreśliła.



Według niektórych sondaży AfD może liczyć na ponad 10 proc. głosów wyborców, a tym samym na reprezentację w Bundestagu. Merkel, nie chciała komentować tego spodziewanego sukcesu. - Nie chcę, ponieważ nigdy nie będę współpracować z AfD - podkreśliła.

Zapytana jakiego niemieckiego polityka zabrałaby ze sobą na bezludną wyspę, Merkel odpowiedziała, że byłby to minister spraw wewnętrznych Bawarii Joachim Herman z CSU, z którym najchętniej dyskutowałaby na temat bezpieczeństwa wewnętrznego.

DW/ Bartosz Dudek/ Redakcja Polska Deutsche Welle