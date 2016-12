Mniej imigrantów. Więcej ataków na miejsca ich zakwaterowania

Pomimo że w 2016 roku spadła liczba osób ubiegających się o azyl w Niemczech, nie zmalała wysoka liczba ataków na ośrodki dla imigrantów.

Zdjęcie Pożar w ośrodku dla uchodźców; zdj. ilustracyjne /AFP

Federalny Urząd Kryminalny (BKA) opublikował najnowsze dane za 2016 roku. Od stycznia do 27 grudnia w całych Niemczech odnotowano 921 ataków na kwatery dla imigrantów ubiegających się o azyl. 857 z tych ataków miało tło skrajnie prawicowe - dowiedział się portal Welt-Online w BKA. Wg tych informacji, w 152 przypadkach zastosowano przemoc, 66 było podpaleniami lub próbami podpalenia.

Reklama

Lecz, jak podkreśla BKA, opublikowane dane za 2016 rok nie są ostateczne. Możliwe jest, że wpłyną jeszcze zgłoszenia o innych wykroczeniach.

Pięciokrotnie więcej ataków

Pomimo że w 2016 roku do Niemiec przybyło znacznie mniej imigrantów, poziom ataków na ich kwatery utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Wg rejestru EASY w 2015 roku ok. 890 tys. cudzoziemców poprosiło w Niemczech o azyl, a w 2016 r. do końca listopada 305 tys.

W całym ub. roku (2015) Federalny Urząd Kryminalny odnotował 1031 ataków na ośrodki dla migrantów ubiegających się o azyl. W 923 przypadkach miały one podłoże skrajnie prawicowe.

Jak informuje BKA, od 2014 roku, kiedy do Niemiec napłynęła pierwsza fala imigrantów, odnotowano 199 ataków na ich miejsca zakwaterowania, z tego 177 miało podłoże skrajnie prawicowe. Od tamtego czasu ich liczba zwiększyła się prawie pięciokrotnie.

Barbara Cöllen/ Redakcja Polska Deutsche Welle