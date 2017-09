Negował Holokaust. Za karę odwiedzi pięć byłych hitlerowskich obozów koncentracyjnych

Sąd w Brukseli skazał byłego belgijskiego posła na wizytę w pięciu byłych obozach koncentracyjnych i opisanie swoich przeżyć. Ma do wyboru: to albo odbycie wcześniejszej kary pół roku więzienia i zapłacenie grzywny.

Zdjęcie W ramach kary były poseł ma odwiedzić pięć byłych hitlerowskich obozów koncentracyjnych, w tym Auschwitz i Dachau /Jakub Porzycki /FORUM

37-letni były belgijski poseł Laurent Louis znany jest ze swojego antysemityzmu. W przeszłości był szefem skrajnie prawicowej partii "Debout Les Belges". W 2014 roku powiedział o zagładzie Żydów, że "Holokaust został wynaleziony i finansowany przez pionierów syjonizmu".

Sprawa trafiła do sądu. W pierwszej instancji Louis został skazany za negowanie Holokaustu na pół roku pozbawienia wolności i grzywnę w wysokości 18 tys. euro. Skazany odwołał się od tego wyroku.

W środę sąd apelacyjny w Brukseli uznał Louisa winnym negowania Holokaustu. W ramach kary ma odwiedzić w ciągu najbliższych pięciu lat pięć byłych hitlerowskich obozów koncentracyjnych, w tym Auschwitz i Dachau. Po każdej wizycie musi opisać to, co widział i swoje odczucia - głosi wyrok . Tekst musi mieć co najmniej 50 linijek. Swoje relacje musi też opublikować w ciągu miesiąca na Facebooku.

"Szerze żałuje swojego uchybienia"

Wyrok pierwszej instancji sąd w Brukseli utrzymał w mocy, ale zawiesił na pięć lat. Jeśli Louis nie zastosuje się do wymierzonej kary, trafi na pół roku za kratki i zapłaci grzywnę.

37-letni były poseł uznał wyrok sądu w Brukseli za "zwycięstwo". Jego adwokat Sébastien Courtoy powiedział agencji AFP, że wyrokiem tym sąd postąpił "dokładnie tak, jak proponowaliśmy". Jego klient "szerze żałuje swojego uchybienia".

AFP / Elżbieta Stasik / redakcja polska Deutsche Welle