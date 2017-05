Niemiecka prasa: Bez Polski kryzysu się nie rozwiąże

Polska ma prawo do tego, by została wysłuchana, ale uparta antypostawa i użalanie się nad sobą prowadzi tylko do izolacji – tak niemiecka prasa komentuje wizytę prezydenta Steinmeiera w Warszawie.

Prezydenci Polski i Niemiec - Andrzej Duda oraz Frank-Walter Steinmeier podczas uroczystości powitania na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego w Warszawie

"Energia, ochrona klimatu, uchodźcy - jest wiele dziedzin, które przyczyniają się do złych stosunków między Polską i Niemcami. Do tego dochodzi rozwój sytuacji wewnętrznej w Polsce i rozbieżność zdań co do przyszłości UE" - pisze "Frankfurter Allgemeine Zeitung" w komentarzu "Między sąsiadami". "Są to istotne, poważne tematy i ten, komu za kryterium służy antyniemiecka retoryka rządzącego w Warszawie konserwatywnego rządu, powinien właściwie dojść do wniosku: bilateralne stosunki są naprawdę złe" - konstatuje FAZ. "A niewłaściwie?" - zastanawia się dalej autor komentarza i wskazuje, że większość Polaków uważa, że stosunki z zachodnim sąsiadem są dobre czy wręcz bardzo dobre i Niemcy są "preferowanym partnerem".

"Polska ma prawo do tego, by jej interesy zostały wysłuchane. Ale uparta antypostawa i użalanie się nad sobą prowadzą tylko do izolacji" - konstatuje FAZ.

"Dzień dobry, żołnierzu"

Jako młody człowiek Frank-Walter Steinmeier, którego matka pochodziła z Wrocławia, próbował uczyć się polskiego - przypomina w komentarzu "Dialog i rozbieżność zdań" Nico Fried w "Sueddeutsche Zeitung". Steinmeier nie czuł wyraźnych postępów, więc po paru tygodniach dał sobie spokój. Ale trochę z tego zostało, wystarczająco, by wyrosły w międzyczasie na prezydenta RFN Steinmeier po polsku pozdrowił w Warszawie kompanię honorową: "Dzień dobry, żołnierzu".

"Ponieważ od Brexitu i związaną z nim utratą najważniejszego sojusznika - Wielkiej Brytanii, Polsce znowu zależy pod względem politycznym bardziej na Niemczech, prezydenta RFN przyjęła na rozmowę także premier Beata Szydło" - konstatuje SZ.

Bez Polski kryzysu się nie rozwiąże

Po dobrych siedmiu latach jako szef MSZ, prezydent Frank-Walter Steinmeier wszędzie spotyka znajomych - pisze w komentarzu "Stosunki polsko-niemieckie ochłodziły się" boński dziennik "General-Anzeiger". Steinmeier oczywiście wielokrotnie był w Polsce, "u w równym stopniu ważnego, jak od dłuższego czasu trudnego sąsiada na wschodzie. Prawicowo-konserwatywny rząd po prostu nie chce stać się naprawdę wielkim przyjacielem Europy". Autor komentarze przypomina, że dla poprzednika Steinmeiera, Joachima Gaucka, Polska był pierwszym celem podróży zagranicznej. Obecny prezydent wybrał najpierw Francję i dał sobie czas na wizytę w Polsce.

Podczas piątkowej wizyty w Warszawie Steinmeier świadomie znów podkreślał znaczenie Europy i rolę państwa prawa jako gwaranta wolności i demokracji. "Słuchacze w Polsce dobrze zrozumieli gościa z Niemiec" - pisze gazeta i wskazuje na toczący się między rządem w Polsce a KE spór wokół TK. "Steinmeier liczy na porozumienie - i na niezależność polskiego Trybunału Konstytucyjnego".

"Bez Polski i bez dobrze funkcjonującej polsko-niemieckiej współpracy nie da się rozwiązać europejskiego kryzysu" - czytamy dalej - "Może swój wkład wniesie do tego dawno już legendarny Trójkąt Weimarski na szczeblu prezydentów państw: Macron, Duda i Steinmeier. W imię europejskiego porozumienia".

