Niemieckie gimnazjum zabrania "ostentacyjnej modlitwy". Muzułmanie oburzeni

Dyrekcja gimnazjum w Wuppertalu zabroniła muzułmańskim uczniom rozkładania dywaników do modlitwy i rytualnych ablucji.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /AFP

"W ubiegłych tygodniach wielokrotnie zaobserwowaliśmy, że muzułmańscy uczniowie i uczennice w sposób widoczny dla innych modlili się, zaczynając od rytualnych ablucji w toaletach, przez rozkładanie dywanów do modlitwy, aż do przyjmowania odpowiedniej postawy ciała" - napisała dyrekcja gimnazjum do grona pedagogicznego, zaznaczając, że takie zachowanie jest niedozwolone. Nauczyciele, którzy zastaną uczniów w czasie modlitwy, mają im na to zwrócić uwagę i zgłosić ich nazwiska dyrekcji - wynika z zarządzenia.

Reklama

Miejscowe władze poparły stanowisko dyrekcji gimnazjum. - Zakaz ostentacyjnej modlitwy ma pomóc w promowaniu pokojowych relacji i zapewnić spokój w szkole - oświadczyła rzeczniczka rejencji w Düsseldorfie.

Zdaniem władz dyrekcja szkoły, korzystając ze swojego prawa gospodarza budynku, ma prawo ograniczyć wolność wyznania, o ile służy to zachowaniu spokoju w szkole.

Zarządzenie wywołało oburzenie wśród muzułmanów. "Zabranianie komuś modlitwy jest nie do zaakceptowania" - napisał jeden z nich na Facebooku. Inny użytkownik pochodzenia tureckiego skomentował: "Jestem zdania, że niekoniecznie trzeba się modlić w szkole".

DPA/ Bartosz Dudek/ Redakcja Polska Deutsche Welle