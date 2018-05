Skandal wokół hitlerowskiego pozdrowienia w klubie piłkarskim w Lipsku

Zarząd klubu piłkarskiego "Lokomotywa" z Lipska, grającego w lidze regionalnej, wyciągnął konsekwencje ze skandalu wokół hitlerowskiego pozdrowienia.

"W ostatnich dniach zajmowaliśmy się intensywnie oceną tego nieprawdopodobnego wydarzenia i natychmiast wyciągnęliśmy stosowne konsekwencje wobec osób odpowiedzialnych za ten skandal" - oświadczył Thomas Löwe, prezes klubu piłkarskiego "Lokomotywa" z Lipska.

Jak wynika z informacji przekazanych przez zarząd klubu, grupa młodzików, działających na zlecenie drugiego trenera, sfotografowała się na terenie klubu w pozie z rękami wyciągniętymi w hitlerowskim pozdrowieniu. Jak napisał później lokalny dziennik "Leipziger Volkszeitung", skandaliczne zdjęcie ukazało się na klubowym czacie.

Na mocy decyzji zarządu klubu dwaj trenerzy drużyny młodzików oraz młodzi zawodnicy, którzy pozowali do zdjęcia, zostali w trybie natychmiastowym zwolnieni. Niezależnie od tego, na drugiego trenera drużyny młodzików klub złożył do prokuratury zawiadomienie o przestępstwie.

Konieczna wzmożona praca wychowawcza

Na klubowej stronie na Facebooku jego zarząd napisał, że "wyciągnięcie ręki w geście hitlerowskiego pozdrowienia oznacza popełnienie czynu karalnego, jakim jest publiczne podżeganie do nienawiści". "Ten gest symbolizuje miliony ofiar hitlerowskiego ludobójstwa. Nie można zatem traktować go jako drobne wykroczenie, ani mało znaczącą prowokację, nie mówiąc o zwykłym, głupim żarcie" - podkreślono.

Zarząd lipskiej "Lokomotywy" we współpracy z landowym związkiem piłki nożnej, klubem kibica i młodymi zawodnikami przystąpił do wzmożonych działań wyjaśniających i pedagogicznych, by zapobiec podobnym skandalom w przyszłości. Poinformował o tym wiceprezes klubu.

Grająca w lidze regionalnej lipska "Lokomotywa" została założona na nowo w 2003 r., ale nie jest bezpośrednim następcą zasłużonego klubu piłkarskiego o tej samej nazwie, który w 1987 r. był finalistą europejskiego Pucharu Zdobywców Pucharów. Po ujawnieniu skandalu z hitlerowskim pozdrowieniem klub zmienił swój wizerunek na Facebooku, który teraz symbolizuje jego negatywny stosunek wobec wszelkich przejawów neohitleryzmu.

