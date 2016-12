Sylwester w europejskich metropoliach. Patrole, zapory, kontrole

Po szeregu zamachów terrorystycznych policja w wielu miastach Europy będzie w stanie podwyższonej czujności. Zapowiedziano szereg obostrzeń służących bezpieczeństwu.

Zdjęcie Ponad 100 tys. osób będzie w tym roku oglądać pokaz fajerwerków na nabrzeżach Tamizy /John Phillips /Getty Images

Doświadczenia ostatniej nocy sylwestrowej w Kolonii i zamachy terrorystyczne spowodowały, że policja w wielu krajach zmieniła swoją koncepcję bezpieczeństwa.

Reklama





Berlin

W stolicy Niemiec największe sylwestrowe party odbywa się tradycyjnie na tzw. Festmeile między Bramą Brandenburską a Kolumną Zwycięstwa. Ze względów bezpieczeństwa odcinek ten już od poniedziałku zamknięty jest nawet dla pieszych. W sobotę wieczorem będzie można dostać się tam po przejściu przez kontrolę. Na teren nie wolno wnosić żadnych toreb, plecaków czy walizek.



W sobotę po południu zamknięty będzie także Plac Paryski, a ulice wokół niego będą zamknięte dla ruchu kołowego.

Kolonia

W Kolonii ulice miasta patrolować będzie 1500 policjantów. 300 trzyosobowych patroli zadba o bezpieczną zabawę w centrum miasta. Będzie je łatwo rozpoznać po jaskrawych, odblaskowych kamizelkach. Place w centrum miasta będą lepiej oświetlone i monitorowane przez kamery wideo.

Ulice dojazdowe do centrum będą zabarykadowane przy pomocy betonowych bloków i dużych pojazdów, aby nie doszło tam do zamachów podobnych do ataku terrorysty, który staranował jarmark świąteczny w Berlinie.

Hamburg

W Hamburgu w noc sylwestrową na ulicach pojawi się 530 policjantów mundurowych - jest to około 50 proc. więcej niż w ubiegłym roku. Okolice ratusza, Jungfernstieg i Landungsbruecken będą zabezpieczone betonowymi zaporami oraz zostaną wyposażone w lepsze oświetlenie i więcej kamer do monitoringu.

Monachium

W stolicy Bawarii policja utrzymuje koncepcję bezpieczeństwa z ubiegłego roku. W sylwestra na ulicach miasta pojawi się tylko więcej policjantów niż zazwyczaj.

Paryż

We Francji, od czasu zamachów w Paryżu 13 listopada 2015, obowiązuje stan wyjątkowy. Odpowiednio więc zabezpieczone będą sylwestrowe imprezy.



Na największym party na bulwarze Champs Elyseés Nowy Rok będzie witać ponad 600 tys. osób, które przyjdą tu m.in. na wielki pokaz świateł. Jak podało merostwo Paryża, porządku pilnować będzie 2 tys. policjantów. Bariery i zapory ustawione są na trasie długości 3 km.

Bruksela

W Brukseli w ubiegłym roku w ostatniej chwili odwołano sylwestrową imprezę w centrum miasta ze względu na ostrzeżenie o możliwym zamachu. W tym roku będzie można zobaczyć wielki pokaz świateł i sztucznych ogni. Goście muszę nastawić się na ostre kontrole.



W Brukseli 22 marca br. podczas dwóch zamachów islamistów zginęły 32 osoby.

Londyn

Ponad 100 tys. osób będzie oglądać pokaz fajerwerków na nabrzeżach Tamizy. Jak poinformowali organizatorzy, przy wstępie na ten obszar sprawdzane będą dokumenty tożsamości i przeprowadzane szczegółowe kontrole.

W Nowy Rok do Londynu ściągnie z pewnością kilkaset tysięcy osób, by obejrzeć paradę grup muzycznych i historycznych wozów, w której weźmie udział ponad 8 tys. uczestników.

Moskwa

W stolicy Federacji Rosyjskiej ponad 5 tys. policjantów, 8 tys. członków Gwardii Narodowej i 2 tys. członków ochotniczej milicji pilnować będzie bezpieczeństwa podczas sylwestrowej nocy.



Wstęp na Plac Czerwony, podobnie jak w ubiegłym roku, będzie tylko za zaproszeniami, które rozesłano do prawie 6 tys. osób.

AFPD / Małgorzata Matzke