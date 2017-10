UNICEF ostrzega przed nowym exodusem z Afryki

Do 2050 r. ludność Afryki podwoi się do 2,5 mld osób – zakłada UNICEF. Organizacja pomocy dzieciom wzywa do szybkiego działania, inaczej grozi "społeczna i gospodarcza katastrofa".

Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF wskazuje na gigantyczne potrzeby inwestycyjne w Afryce. Potrzeby te wynikają z utrzymującego się wysokiego przyrostu naturalnego. Wprawdzie przyrost ten może być dla kontynentu ogromną szansą i wyzwolić miliony ludzi z nędzy - stwierdza UNICEF w aktualnym raporcie "Pokolenie Afryka 2030", ale konieczne jest do tego zdecydowane działanie i to natychmiastowe. W przeciwnym wypadku grozi "społeczna i gospodarcza katastrofa", która "zmusi miliony ludzi do ucieczki".

- Znajdujemy się w krytycznej fazie, jeżeli chodzi o dzieci Afryki - powiedziała Leila Pakkala, dyrektor regionalna UNICEF dla Afryki Wschodniej i Południowej - Absolutnym priorytetem do 2030 r. muszą być inwestycje na rzecz opieki zdrowotnej, ochrony dzieci i kształcenia.

Decydujące lata

Już w 2030 r. w Afryce będzie 750 mln dzieci, o 170 mln więcej niż obecnie. Dlatego w następnych 13 latach potrzebne będą dodatkowo cztery miliony fachowców w sektorze opieki zdrowotnej i blisko sześć milionów nauczycieli. Lata od teraz do 2030 roku będą decydujące dla przyszłości Afryki, ale nie tylko dla tego kontynentu.

- Wobec rozmiarów przemian demograficznych w Afryce bezczynność pociągnie za sobą koszty wyższe niż kiedykolwiek przedtem - ostrzega raport UNICEF. Splot elementów takich jak wysoki przyrost naturalny, ryzyko, jakie niosą z sobą zmiany klimatyczne, gwałtowna urbanizacja i związane z nią zanikanie więzi społecznych, może doprowadzić do rosnącego raptownie bezrobocia, biedy i nowych ruchów migracyjnych.

Wysoki wskaźnik urodzin

Według prognoz ONZ ludność Afryki podwoi się z obecnie 1,2 mld mieszkańców do 2,5 mld w 2050 roku. Wskaźnik urodzin jest na Czarnym Lądzie ciągle jeszcze znacznie wyższy niż w pozostałych częściach świata: statystycznie afrykańska kobieta między 15. a 49. rokiem życia rodzi 4,5 dziecka - na świecie to statystyczne 2,5 dziecka. Najwyższy wskaźnik urodzin na naszym globie ma niezmienie Niger. W tym zachodnioafrykańskim państwie, jednym z najbiedniejszych na świecie, na jedną kobietę przypada średnio 7,2 dzieci.

Jednym z najbardziej skutecznych sposobów obniżenia wskaźnika urodzin i zarazem rozwoju gospodarczego jest kształcenie dziewczynek tak długo, jak to tylko możliwe. "Małżeństwa dzieci prowadzą do wysokiego przyrostu naturalnego, podczas gdy dobre jakościowo wykształcenie (dziewczynek) prowadzi do jego obniżenia i wzrostu wydajności gospodarczej" - głosi raport UNICEF. Na przykład w Zachodniej i Centralnej Afryce 40 procent kobiet wychodzi za mąż przed ukończeniem 18 lat.

