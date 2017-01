Dolnośląskie: Fałszywy alarm bombowy w szpitalu

Do jednego z dolnośląskich szpitali zadzwonił anonimowy mężczyzna i poinformował, że w placówce wybuchnie bomba, po czym rozłączył się. Policjanci z powiatu trzebnickiego ustalili podejrzanego, który wywołał fałszywy alarm. Jak się okazało, leżał na jednym z oddziałów.

Do zdarzenia doszło w Obornikach Śląskich. Policjanci ustalili, kim jest mężczyzna, który wywołał fałszywy alarm bombowy w miejscowym szpitalu. To bezdomny w wieku 76 lat, który przebywał na jednym z oddziałów.



Sprawca zadzwonił na numer alarmowy 112 i poinformował, że w placówce wybuchnie bomba. Następnie odłożył słuchawkę. Policjanci sprawdzili wszystkie pomieszczenia. Nie znaleźli żadnego ładunku wybuchowego. W akcji, oprócz policjantów, uczestniczyły też inne służby porządkowe.



Sprawca przyznał się do powiadomienia o fałszywym alarmie. Nie był w stanie powiedzieć, dlaczego to zrobił.



Za wywołanie fałszywego alarmu bombowego grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.