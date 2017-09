Dolnośląskie: Wybuch gazu w budynku mieszkalnym. Jedna osoba poszkodowana

Straż pożarna poinformowała, że na skutek wybuchu gazu uszkodzony został budynek mieszkalny w Stoszowicach, a jedna osoba ucierpiała.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /JAROSLAW JAKUBCZAK /East News

Dyżurny na stanowisku kierowania Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu powiedział PAP, że do zdarzenia doszło w środę po godz. 15 w budynku wielorodzinnym.



"Doszło do wybuchu gazu z butli, która była używana w mieszkaniu. Poszkodowany jest mężczyzna, który przebywał w pomieszczeniu. Trafił do szpitala" - wyjaśnił dyżurny.



Reklama

Na skutek wybuchu uszkodzony został też budynek - pękła ściana wewnątrz i na zewnątrz domu. Fachowcy ocenią, czy budynek nadaje się do zamieszkania.