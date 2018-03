​Dolny Śląsk: Makabryczne okoliczności śmierci noworodka

Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 21-letniej matce i 45-letniej babce, które odpowiedzą za śmierć i zbezczeszczenie zwłok noworodka. Tragiczne wydarzenia rozegrały się 12 września 2017 roku w Kłobuczynie na Dolnym Śląsku. O makabrycznych okolicznościach śmierci noworodka pisze "Gazeta Wrocławska".

Jak ustaliła gazeta, 21-lertnia kobieta urodziła w domu. Po porodzie, przy pomocy swojej 45-letniej matki, włożyła noworodka do worka na śmieci i zakopała w miejscu starej, nieużywanej toalety, zlokalizowanej na posesji.

Sekcja zwłok wykazała, że dziecko urodziło się żywe. Cierpiało natomiast na zamartwicę, która wymagała szybkiej interwencji personelu medycznego.

21-letnia matka odpowie za to, że po rozpoczęciu akcji porodowej syna, naraziła go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i nieumyślnie doprowadziła do jego zgonu. Babkę dziecka prokurator oskarżył o narażenie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i doprowadzenie do jego zgonu. Kobiety oskarżone są także o znieważenie zwłok noworodka.

Matka dziecka przyznała się do części stawianych jej zarzutów, natomiast babka nie przyznała się do narażenia dziecka na utratę życia i nieumyślnego spowodowania śmierci. Przyznała się natomiast do tego, że zakopała ciało swojego wnuka - podaje "Gazeta Wrocławska".