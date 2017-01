Drugi wypadek z udziałem wojskowej ciężarówki. Trzech rannych

Trzy osoby jadące samochodem osobowym zostały ranne w wyniku zderzenia z wojskową ciężarówką należącą do Wojska Polskiego. Do wypadku doszło we wtorek na drodze powiatowej koło Świętoszowa (Dolnośląskie). To drugi taki wypadek w ciągu kilku godzin w tej okolicy.

Jak poinformował PAP rzecznik dolnośląskiej policji Paweł Petrykowski, do wypadku doszło koło południa na drodze powiatowej łączącej Świętoszów z Żaganiem (Lubuskie).

"Trzy osoby z osobowego samochodu marki BMW zostały ranne i przewieziono je do szpitala. Na miejscu dochodzenie prowadzą funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej" - powiedział Petrykowski.

Rzecznik Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej mjr Artur Karpienko poinformował PAP, że na miejscu pracują żołnierze z Oddziału Żandarmerii w Żaganiu.

"Trwa ustalanie przyczyn i okoliczności wypadku. Mogę potwierdzić, że ciężarówka należała do polskiego wojska. Na razie nie znamy jeszcze szczegółów. Droga jest zablokowana" - powiedział rzecznik.

Wcześniej we wtorek około godz. 9.40 na drodze pomiędzy miejscowościami Trzebów i Świętoszów doszło do wypadku z udziałem ciężarówki wojsk amerykańskich i polskiego cywilnego busa. Ranni zostali kierowca i pasażer busa.