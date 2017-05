Juwenalia we Wrocławiu: Siedem osób rannych

Siedem osób zostało rannych w wyniku pożaru pojazdu z platformą, na której przemieszczali się uczestnicy juwenaliowej parady studentów ulicami Wrocławia. Poszkodowani mają oparzenia pierwszego stopnia.

Jak powiedział oficer prasowy Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu Mariusz Piasecki, platforma, która się zapaliła znajdowała się na czele studenckiego pochodu.



"Do pożaru doszło w okolicach Mostu Zwierzynieckiego. Nie wiemy na razie co było przyczyną pojawienia się ognia" - powiedział Piasecki.



W wyniku pożaru rannych zostało siedem osób. Według straży mają oni poparzenia pierwszego stopnia.

Juwenaliowy pochód studentów przeszedł w czwartek ulicami Wrocławia spod kampusu Politechniki Wrocławskiej na Pola Marsowe. Brało w nim udział kilkaset osób.