Katastrofa w Świebodzicach: Najnowsze informacje

Ratownicy odnaleźli zwłoki kolejnej ofiary śmiertelnej zawalenia kamienicy w Świebodzicach - podał wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak. Tym samym bilans ofiar katastrofy budowlanej na Dolnym Śląsku wzrósł do pięciu. Ratownicy wciąż poszukują jednej osoby.

Zdjęcie Strażacy i ratownicy na miejscu wypadku /Maciej Kulczyński /PAP

Osobą poszukiwaną pod gruzami jest osoba dorosła. "Cały czas strażacy i ratownicy pracują w miejscu katastrofy. Żyjemy nadzieją, że ta ostatnia osoba, której poszukujemy jednak okaże się żywa" - dodał Hreniak.

Akcja ratunkowa

Wcześniej wojewoda informował media o przebiegu akcji ratowniczej po zawaleniu kamienicy w Świebodzicach.



Jak mówił Hreniak decyzja o tym, czy ewakuowani mieszkańcy dwóch domów, które znajdowały się obok kamienicy zawalonej z Świebodzinie, będą mogli wrócić do domów zapadnie około godz. 18. "Jeżeli chodzi o trzeci budynek to wszystko na to wskazuje, że co najmniej przez jedną noc nie będą mogły powrócić do budynku" - powiedział.

Jak dodał, funkcjonują dwa punkty informacyjne. Jeden na miejscu, drugi w Urzędzie Miasta. Tam również jest psycholog, policjant - dzielnicowy oraz urzędnik. Działa telefon informacyjny: 074 666 95 17 oraz 074 666 95 18. Poszkodowani mogą też uzyskać pomoc i wszelkie informacje w ośrodku pomocy społecznej przy ul. Piłsudskiego. Stamtąd też osoby te zostaną zabrane na nocleg.

"Ratownicy dotarli już do poziomu parteru, pracują bardzo intensywnie" - zapewnił. "Nadzór budowlany pracuje, prokurator rejonowy razem z policja prowadzi działania" - zaznaczył wojewoda.

Dodał, że jest w stałym kontakcie z premier Beatą Szydło i ministrem spraw wewnętrznych Mariuszem Błaszczakiem. Zarówno premier jak i minister spodziewani są w Świebodzicach około godz. 21.



O pracy strażaków w zawalonej kamienicy mówił dolnośląski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Adam Konieczny. Poinformował, że już 50 proc. budynku zostało odgruzowane. "W części budynku dotarliśmy już do parteru, w części jeszcze jesteśmy na poziomie I piętra, ale w tej chwili mamy bardzo trudną fazę działań, gdyż pozostaje nam kolejna część dachu do rozebrania i tutaj prowadzimy działania w tym kierunku, żeby ten dach zdjąć na bezpieczne lokalizacje i w dalszym ciągu pracować" - wyjaśnił Konieczny. Dodał, że ratownicy doszli do takiej sytuacji, gdzie dach zaczyna się powoli obsuwać.



"Akcja jest bardzo trudna. Ratownicy bardzo ciężko pracują. Cały czas 40 ratowników jest na gruzowisku" - powiedział Konieczny.



Zaznaczył, że gruzowisko jest zbite. "Po prostu wszystkie ściany szczytowe odchyliły się na boki i wszystkie stropy zapadły się pionowo do samego parteru. Dlatego praktycznie mało jest przestrzeni wolnych. Jeżeli się takie wolne przestrzenie oczywiście pojawiają, penetrujemy je bardzo dokładnie, cegła po cegle, cały czas trwają prace" - powiedział komendant.

Strażacy i ratownicy na miejscu wypadku





Katastrofa w Świebodzicach

W wyniku katastrofy budowlanej w Świebodzicach w woj. dolnośląskim zginęło pięć osób - dwoje dzieci w wieku szkolnym, dwóch mężczyzn i kobieta.



Na miejscu pracuje ok. 200 funkcjonariuszy służb publicznych.



Prawdopodobną przyczyną katastrofy jest wybuch gazu. Służbom gazowniczym udało się dotrzeć do głównego zaworu gazu i został on zakręcony. Ewakuowano mieszkańców sąsiadujących budynków.



Wyrazy współczucia poszkodowanym w katastrofie w Świebodzicach przekazał prezydent Andrzej Duda.