Legnica: Kaczka czystości w miejscy pomnika wdzięczności

Dwa tygodnie temu, w ramach dekomunizacji, z placu Słowiańskiego w Legnicy (woj. dolnośląskie) zniknął pomnik wdzięczności dla Armii Radzieckiej. W czwartek w pustym miejscu, na kartonowym cokole stanęła… dmuchana kaczka – podaje na swojej stronie internetowej "Radio Wrocław".

Zdjęcie "Aresztowanie" Pomnika Czystości Narodu w Legnicy/fot. Aktywna Legnica/Żółta Inicjatywa /facebook.com

Oryginalny pomnik ustawili wolontariusze "Aktywnej Legnicy", którzy w miejscu słynnych "Dwóch Iwanów" zamontowali "Pomnik Czystego Narodu".

"My, Aktywna Legnica, nawiązując do prowadzonej w naszej ojczyźnie akcji oczyszczania z brudów narodu polskiego oraz wstawania przez niego z kolan, chcemy, by kolana te były czyste. Umieszczając na cokole Kaczkę Myjkę w nieprzypadkowym miejscu, miejscu, w którym przez lata tkwił pomnik, który prowokował i dzielił nas Polaków, chcemy wprowadzić dobrą, czystą zmianę. Pomnik Czystości Narodu to odpowiedni symbol na współczesne czasy, kiedy z Małej Moskwy zrodziła się Wielka Legnica. Tym pomnikiem otwieramy oczy niedowiarkom, mówimy TAK, POTRAFIMY i nie jest to nasze ostatnie słowo" - napisano na stronie "Aktywna Legnica/Żółta inicjatywa".

Po kilku godzinach nowy "pomnik" także zniknął. Jak podano na profilu "Aktywna Legnica/Żółta inicjatywa" - kaczka została "aresztowana":

"W dniu dzisiejszym w godzinach porannych legnicka policja dokonała brawurowej i odważnej akcji aresztowania POMNIKA CZYSTOŚCI NARODU. Pytamy co się stało z aresztowaną kaczką ? Interesuje nas także podstawa prawna brawurowej interwencji" - napisano.

"Funkcjonariusze, którzy udali się na miejsce ustalili, że jest to instalacja z elementów kartonowych oraz gumowych, która została umieszczone bez zgody zarządcy terenu. W związku z podejrzeniem popełnienia wykroczenia dotyczącego umieszczenia w miejscu publicznym elementów bez zgody zarządzającego tym miejscem funkcjonariusze zabezpieczyli tą konstrukcję do prowadzonego postępowania" - cytuje legnicką policję portal "Naszemiasto.pl"