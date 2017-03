Policja rozbiła gang sprzedający fikcyjne faktury VAT

Handlowali... handlem. Sześcioosobowa grupa zarabiała na sprzedaży fikcyjnych faktur VAT. Fałszywe dokumenty sprzedawali przez portale ogłoszeniowe. Według wstępnych ustaleń policji straty Skarbu Państwa wyniosły nie mniej niż 1 mln zł.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne /Jacek Skóra /RMF FM

W ręce policjantów z Wrocławia wpadło sześć osób, w tym główny organizator oszustwa.



Jak ustalili funkcjonariusze, członkowie gangu od kwietnia 2015 roku do listopada 2016, poprzez specjalnie stworzone witryny internetowe uruchomione na serwerach zlokalizowanych poza granicami kraju, oferowali sprzedaż faktur VAT na nieistniejące towary oraz usługi, które posłużyły do zaniżenia należnego podatku VAT i CIT.

Reklama

Podejrzani wystawiali dokumenty na specjalnie do tego założone podmioty gospodarcze. Ponadto - jak relacjonuje policja - przyjmowali zapłatę na portfele prowadzone w Bitcoinach, co miało gwarantować wysoki stopień anonimowości. Policja szacuje się, że kwota obrotu fakturowego wynosiła kilka milionów złotych, a straty na szkodę Skarbu Państwa to nie mniej niż 1 milion złotych.

Wszyscy usłyszeli już zarzuty popełnienia przestępstw. Jeden podejrzany został aresztowany na trzy miesiące, ponadto sąd podjął decyzję o dozorze policyjnym oraz poręczeniu majątkowego w wysokości 50 tysięcy złotych.

Sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania. Za popełnione przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności nawet do 8 lat.