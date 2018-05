​Problem śmieciowy na Kuźnikach trwa

W najbliższym sąsiedztwie osiedla Kuźniki we Wrocławiu znajduje się należąca do WPO Alba sortownia odpadów. Okoliczni mieszkańcy skarżą się na firmę, twierdząc, że jej działania są niezgodne z przepisami i sprawa trafiła do sądu.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne / FILIP KOWALKOWSKI/POLSKA PRESS /East News

Walka ze śmieciowym problemem trwa już od kilku lat. Nadal bezskutecznie. Najbliższe sąsiedztwo osiedla to typowe wysypisko śmieci, co wiąże się nie tylko z okropnym zapachem, ale również z nieprzyjemnym widokiem z okna. WPO Alba nie reaguje na skargi mieszkańców osiedla, co więcej - planuje rozbudowę sortowni. Sprawa trafiła już do wrocławskiego sądu rejonowego, ale nadal nie została rozwiązana.

Uciążliwy zapach, pył i brzydki widok z okna to niejedyny problem. Mieszkańcy obawiają się o swoje zdrowie, niektórzy od dłuższego czasu skarżą się na reakcje alergiczne. Bóle głowy, łzawienie oczu i obrzęk powiek to tylko niektóre objawy, z jakimi borykają się osoby mieszkające na osiedlu Kuźniki.

- Jestem pewna, że obecność sortowni ma wpływ na moje samopoczucie i zdrowie - mówi mieszkanka osiedla. - Nie można nawet otworzyć okna. Najgorzej jest latem, wtedy ten zapach jest już kompletnie nie do zniesienia. W takich warunkach naprawdę nie da się żyć - dodaje.

Inny mieszkaniec przypomina, że sortownia miała istnieć w tym miejscu tylko pięć lat, a istnieje do tej pory. Skarży się przede wszystkim na ciągły hałas.

- Śmieciarki kursują codziennie, 24 godziny na dobę, co wiąże się z ogromnym hałasem. Do tego jeszcze ten pył, który unosi się w powietrzu i musimy nim oddychać. Wydaje mi się, że z dnia na dzień jest coraz gorzej - komentuje.

Mimo protestów, toczącego się postępowania sądowego i obietnicy zmian ze strony WPO ALBA, na osiedlu nic się nie zmieniło.

Protesty mieszkańców rozpoczęły się już w 2011 r. Zebrano wtedy ponad 600 podpisów pod petycją dotyczącą przeniesienia przedsiębiorstwa należącego do WPO ALBA w inne miejsce.

Kilkukrotne kontrole wykazały, że przetwarzanie odpadów prowadzone jest w taki sposób, że stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska. Przykładowo plac magazynowy nie został zabezpieczony siatkami ochronnymi, a wyładunek, załadunek i sortowanie powodują emisję hałasu i zapylenie otoczenia. Mimo tego, że właściciel przedsiębiorstwa WPO ALBA został uznany za winnego popełnienia wykroczenia i został zobowiązany do zapłacenia grzywny w wysokości 4 tysięcy złotych, złożył sprzeciw w tej sprawie i nie przyznał się do winy.

Michał S.