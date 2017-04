Prokuratorskie oględziny na miejscu katastrofy w Świebodzicach

Prokuratura rozpocznie w niedzielę wstępne oględziny na miejscu katastrofy budowlanej w Świebodzicach. W sobotę w wyniku zawalenia się kamienicy zginęło sześć osób, a cztery zostały ranne.

Zdjęcie Ruiny kamienicy w Świebodzicach, gdzie zakończyła się trwająca prawie dobę akcja ratownicza /PAP

Jak powiedział PAP Prokurator Rejonowy w Świdnicy Marek Rusin, śledztwo jest prowadzone ws. katastrofy budowlanej, na skutek której zginęło kilka osób.

"Do tej pory przeprowadziliśmy oględziny ciał oraz zleciliśmy przesłuchania świadków, którzy widzieli katastrofę" - powiedział PAP prokurator Rusin. Poinformował, że w środę i w czwartek w Zakładzie Medycyny Sądowej we Wrocławiu zostanie przeprowadzą sekcja zwłok ofiar katastrofy.

Rusin dodał, że w niedzielę rozpoczną się wstępne oględziny miejsca katastrofy. Będą one kontynuowane w poniedziałek.

"Otrzymaliśmy też od straży pożarnej dokumentację prowadzonej akcji ratunkowej, która będzie dla nas ważnym dowodem. Straż zabezpieczyła m.in. fragment instalacji gazowej z piecykiem" - powiedział Rusin.

W poniedziałek śledztwo zostanie przekazane Prokuraturze Okręgowej w Świdnicy.

Budynek zawalił się w sobotę, ok. godz. 9 rano. Ostatnia z ofiar została wydobyta z gruzowiska przez ratowników około godz. 21. To 54-letni mężczyzna. Ofiarami katastrofy są również dwójka dzieci, dwóch mężczyzn i kobieta. Ranne zostały cztery osoby, w tym 13-letnie dziecko. Przebywają oni w szpitalach w Świebodzicach, Świdnicy oraz we Wrocławiu.

Akcja ratunkowa prowadzona była niemal dobę. Na miejscu pracowało ponad 140 strażaków. Według wstępnych hipotez przyczyną katastrofy był wybuch gazu.