RMF FM: Dziwne zachowanie komendanta wrocławskiej policji. Był niekompletnie ubrany?

Policjanci z biura kontroli Komendy Głównej Policji wyjaśnią, co dokładnie działo się z komendantem miejskim policji we Wrocławiu - dowiedział się reporter RMF FM. Według ustaleń RMF FM Zbigniew Raczak został zatrzymany do kontroli przez patrol Służby Ochrony Kolei. Wszystko działo się około północy.

Zdjęcie Kkomendant główny już wysłał do Wrocławia kontrolę /Jacek Skóra /RMF FM

Według informacji reportera RMF FM, komendant miejski policji we Wrocławiu był niekompletnie ubrany. Niewykluczone, że był pod wpływem alkoholu. Wcześniej spotkał się z komendantem wojewódzkim. Panowie rozstali się przed północą.

Oficjalnie źródła policyjne twierdzą, że szef wrocławskich policjantów wracając do domu zasłabł i trafił na szpitalny oddział ratunkowy. Okoliczności jednak nie są jasne, dlatego komendant główny już wysłał do Wrocławia kontrolę. Funkcjonariusze sprawdzą, co dokładnie działo się w czasie towarzyskiego spotkania i tuż po nim.

Zbigniew Raczak powołany został na stanowisko we Wrocławiu w czerwcu ubiegłego roku. W dolnośląskiej stolicy zastąpił Dariusza Kokornaczyka, odwołanego po ujawnieniu nagrań z zatrzymania Igora Stachowiaka.