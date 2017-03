​Wrocław: Kolejny noworodek w oknie życia

W piątek nad ranem we wrocławskim oknie życia zostawiono noworodka - informuje "Gazeta Wrocławska". To kolejne dziecko, które w ciągu dwóch tygodni trafiło pod opiekę sióstr boromeuszek - czytamy.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /©123RF/PICSEL

Noworodka znaleziono w oknie życie przy ul. Rydygiera ok. godziny 5:40. Jak poinformowały siostry boromeuszki, dziecko jest w dobrym stanie.

Chłopiec prawdopodobnie urodził się w czwartek wieczorem lub w nocy z czwartku na piątek. Dziecko miało niezabezpieczoną pępowinę - podaje gazeta.

Siostry nadały dziecku imię Gabriel. Chłopiec najbliższe tygodnie spędzi w szpitalu. Jeśli biologiczni rodzice nie zgłoszą się po niego, w ciągu 6 tygodni, stracą prawa rodzicielskie.

Gabriel to drugi chłopiec, który trafił do sióstr boromeuszek w tym roku - czytamy w "Gazecie Wrocławskiej". Pierwsze dziecko trafiło do okna życia 13 marca.