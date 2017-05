Wrocław: Poważna awaria wodociągowa. Ludzie pozbawieni wody

​Poważna awaria wodociągowa w centrum Wrocławia. Na ul. Komuny Paryskiej pękła rura - możliwe, że nawet na kilkumetrowym odcinku. MPWIK zdecydowało o obniżeniu ciśnienia wody w kranach na terenie całego miasta. W niektórych miejscach całkowicie ją wyłączono.

Jak tłumaczy Tomasz Jankowski, rzecznik miejskiej spółki, chodzi o to, by woda, która wymyła kostkę brukową, przestała wylewać się na ulicę. Brygady wodociągowe starają się odciąć dopływ wody do uszkodzonego fragmentu. Dopiero potem do pracy przystąpią ekipy mające usunąć awarię - wyjaśnił rzecznik.

MPWiK zapewniał, że woda wróci do kranów do godziny 17.30.

Przedłuża się usuwanie awarii wodociągowej w centrum Wrocławia. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji informuje na Twitterze, że 'trwa zamykanie uszkodzonego odcinka sieci". Prace są prowadzone na dużym obszarze. Problem dotyczy mieszkańców z różnych części miasta, m.in Krzyków.

Dłużej naprawianie szkód potrwa w budynkach przy Komuny Paryskiej, a kierowcy na odcinku jezdni w pobliżu Komuny Paryskiej 17 pomęczą się nawet kilka dni.